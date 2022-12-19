Yargıtay Başsavcısı'ndan 'HDP'nin hesapları bloke edilsin' talebi

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada, Başsavcı Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 gününü belirlemişti. Şahin, sözlü açıklaması öncesi Yüksek Mahkemeye bir talep gönderdi.

Talepte, HDP'nin terör örgütü ile organik bağının devam ettiği kaydedilerek, partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasının istendiği öğrenildi.

Şahin'in talebi, Anayasa Mahkemesince değerlendirilerek karara bağlanacak.

- 15 üyenin 10'unun oy çokluğuyla karar verilebilecek

Başsavcı Şahin'in 10 Ocak 2023'teki sözlü açıklaması ve HDP yetkililerinin sözlü savunmasının ardından davaya ilişkin bilgi ve belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılması sonrası mahkeme başkanı toplantı için gün belirleyecek, üyeler belirlenen günde bir araya gelerek kapatma istemini esastan görüşmeye başlayacak.

HDP hakkındaki kapatma davasını, 15 kişiden oluşan Anayasa Mahkemesi heyeti karara bağlayacak. Anayasa'nın 69. maddesinde sayılan hallerden ötürü partinin kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin 3'te 2 oy çokluğuyla, yani 15 üyenin 10'unun oyuyla karar verilebilecek.

Siyasi parti kapatma davası sonucunda verilen karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile ilgili siyasi partiye tebliğ edilecek ve Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Anayasa Mahkemesinin, siyasi yasak istenen partililerin beyan ve eylemleriyle partinin kapatılmasına neden olduğunu belirlemesi halinde bu kişiler, kesin kararın Resmi Gazete'de gerekçeli yayımlanmasından başlayarak 5 yıl süreyle bir başka partinin kurucusu, üyesi, yöneticisi ve denetçisi olamayacak.