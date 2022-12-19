HDP'lilerin izinsiz eylemine polis müdahalesi

HDP İstanbul İl Eş Başkanı Ferhat Encü'ye tokat atılmasını bahane eden HDP'li grup, basın açıklaması yapmak istedi. Bu sırada Kocaeli Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, eylemin izinsiz olduğu konusunda grubu uyardı. Grup ise tüm uyarılara rağmen açıklama yapmak için toplandı. İzmit Sabri Yalım Parkı'na gelen grup, burada pankart açmaya kalkınca HDP İl Eş Başkanları Aynur Santo ve Şehabettin Işık'ın da aralarında bulunduğu 6 partili gözaltına alındı.