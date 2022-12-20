20 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları
20 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gidecek. Şentop, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi, Kuzey Makedonya Başbakanı Dimitar Kovaçevski ile görüşecek; Şule Yüksel Şenler Kız Öğrenci Yurdu'nu ziyaret edecek ve Uluslararası Maarif Okulu'nun Üsküp kampüsünün resmi açılış törenine katılacak.
(Ankara-Üsküp)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katılacak.
(TBMM/13.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- TBMM'den
-TBMM Genel Kurulunda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
(TBMM/15.00)
- HDP'nin Meclis grup toplantısı yapılacak.
(TBMM/12.45)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 2022 Değerlendirme Toplantısı yapacak.
(Zonguldak/12.00)
2- TÜİK, kasım ayı yurt dışı üretici fiyat endeksi ile aralık ayı tüketici güven endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara)
GÜNCEL
1- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılacak.
(Ankara/14.00)
2- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Türkiye-Fransa İlişkileri Fırsatlar ve Meydan Okumalar Paneli"ne katılacak.
(Ankara/10.00)
SPOR
1- Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.
(İstanbul/13.00)
2- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu mücadelesi başlayacak; Kasımpaşa-HangiKredi Ümraniyespor, Medipol Başakşehir-Göztepe, Fenerbahçe-İstanbulspor, Demir Grup Sivasspor-Esenler Erokspor, MKE Ankaragücü-Tuzlaspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Manisa FK maçları yapılacak.
(İstanbul/13.00/19.00/21.00/Sivas/15.00/Antalya/13.00/17.00)
3- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulunun görevdeki 6 aylık döneminin değerlendirileceği basın toplantısı yapılacak.
(İstanbul/11.00)
4- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 9. haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İtalya'nın Germani Brescia takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.
(Brescia/22.30)
5- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında E Grubu'nda Darüşşafaka, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımını konuk edecek; C Grubu'nda Galatasaray Nef, Polonya'nın Legia Varşova takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(İstanbul/20.00/Varşova/22.00)
6- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında E Grubu'nda Eczacıbaşı Dynavit, Bulgaristan'ın Maritza takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
(Filibe/19.00)
7- Voleybol Kadınlar CEV Kupası Son 32 Turu ikinci maçında Türk Hava Yolları, İsviçre'nin Viteos Neuchatel takımını konuk edecek.
(İstanbul/18.00)
8- Hentbol HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası Eleme Turu'nun rövanşında Tekirdağ Süleymanpaşa ile Anadolu Üniversitesi karşı karşıya gelecek.
(Tekirdağ/17.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız