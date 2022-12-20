İstanbul'a ilk kar yağışı başladı
Silivri'de etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 08:40, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 08:41
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı gece saatlerinde Silivri'de etkisini gösterdi. İlçenin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk karı yağdı.
Kar yağışı, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız