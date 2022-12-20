Defense News kalem kalem yazdı! ABD'den Kızılelma'ya yakın markaj: Hava Kuvvetlerinin omurgası

Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, 14 Aralık'ta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ve 18 dakika süren ilk uçuşu ile Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. Türk Savunma Sanayii adına tarihi bir olay olarak kaydedilen Kızılelma, dünyada da geniş yankı buldu. Savunma alanında prestij sahibi Defense News dergisinin internet sitesinde, Kızılelma'nın test uçuşu, "Türkiye'nin geleceğinin insansız savaş uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla duyuruldu. Haberde, yeni nesil insansız savaş uçağı için "Drone'un Türk Donanması'nın gelecekteki amiral gemisi LHD Anadolu'nun hava kuvvetlerinin omurgası olması bekleniyor." ifadesine yer verildi.

"ÖZEL BİR PROJE"

Dergi, "Jet, 10 ay içinde prototipten ilk uçuşa geçti." diyerek Baykar'ın Kızılelma projesinin hızına övgü yaptı.

Haberde, Baykar'ın 2021 yazında tanıttığı insansız savaş uçağı projesinin Mart 2022'de montaj hattında görülmesi ve Eylül 2022'de insansız jet için ilk motor entegrasyon testinin gerçekleştirilmesi gibi detaylar da paylaşıldı.

Kızılelma'nın, "Baykar'ın 10 yılı aşkın süredir kendi imkanlarıyla üzerinde çalıştığı özel bir proje olduğuna" dikkat çekilen haberde, mühimmat taşıma kapasitesi, uçuş irtifası ve hızı gibi özellikleri kaydedildi.

ABD'de yayın yapan Newsweek ve Forbes dergileri de geçen hafta Kızılelma projesinin başarısını öne çıkaran haberlere yer vermişti.

BAYRAKTAR KIZILELMA

Türkiye merkezli savunma şirketi Baykar'ın yüzde yüz öz sermayesiyle yola çıktığı Bayraktar Kızılelma projesi 2021'de başladı.

14 Kasım'da üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar Kızılelma, Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'ne intikal etmişti. Burada bir aydır devam eden testlerin ardından projenin başlangıcından bugüne yaklaşık bir yıl gibi rekor sürede ilk uçuşunu dün gerçekleştirmişti.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Kızılelma'nın havalandığı anlara ilişkin videoyu Twitter hesabından paylaştı. Bayraktar paylaşımında, "Daha fazla yerde tutamadık uçtu. Rabb'imize şükürler olsun." ifadelerini kullandı.