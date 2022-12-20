Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Burada mobilya sektöründe yeni teknolojiler geliştirecek firmalarımıza bir destek vereceğiz. Bizim ileri girişimcilik desteğimiz 375 bin lira ama Kayseri için bu açıkladığımız çağrıda 1 milyon liraya kadar KOBİ'lerimize destek vereceğiz." dedi.

Varank, başkanlık ettiği Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Meclis Toplantısı'nda, kentin Türkiye'deki sayılı sanayi şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Sanayicilerin yol arkadaşları olduğunu belirten Varank, sanayicilerle yapılan toplantıların kendilerine çok şey kattığını ifade etti.

Bakan Varank, siyasetçiler olarak Türkiye'ye hizmet ettiklerini dile getirerek, "Türkiye üretmenin tadını aldı. Bakınız şu son 2 senede Türkiye dünyadaki en önemli tedarik zincirindeki oyuncularından biri olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Bunu sizler de hissediyorsunuzdur. Kapınızı çalmayan Avrupalılar, artık kapınızı çalıyordur. Size sipariş vermekten imtina edenler, sipariş veriyordur." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kalkınma ajanslarıyla şehirlerin potansiyeline uygun yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Özellikle mobilya sektörü Kayseri için çok önemli. Mobilya sektöründe de aslında biz yeni girişimlerin, özellikle yeni teknoloji üreticilerinin ortaya çıkmasını istiyoruz. Bu manada da sadece Kayseri'ye dönük ileri girişimcilik destek programı çağrısına çıkıyoruz. Burada mobilya sektöründe yeni teknolojiler geliştirecek firmalarımıza bir destek vereceğiz. Bizim ileri girişimcilik desteğimiz 375 bin lira ama Kayseri için bu açıkladığımız çağrıda 1 milyon liraya kadar KOBİ'lerimize destek vereceğiz. Yeter ki yeni teknolojiyi ne geliştirebilir, yeni oyuncular nasıl çıkabilir, bunu görebilelim. Bu çağrıyı da açıyoruz. Buradan duyurmuş olalım. Biz mobilya sektörüne dönük ileri girişimcilik çağrısını başlattık. 1 milyon liraya kadar buradan firmalarımıza destek vereceğiz. Hayırlı uğurlu olsun."