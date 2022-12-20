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İşte bu haftanın yalan haberleri...İletişim Başkanlığı yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 12-18 Aralık'ı kapsayan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 10:50, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 10:38
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İşte bu haftanın yalan haberleri...İletişim Başkanlığı yayımladı

Bültende, Meclis Genel Kurulu'nda 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 8'inci turunda konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından hazırlanan Dezenformasyon Bülteni'nden, 6 yaşında çocuk gelin olayına ilişkin kısmın bir bölümünü okuyarak, "Haber bu kadar" iddiasında bulunduğu belirtildi.

İddiaya konu 5-11 Aralık tarihli Dezenformasyon Bülteni incelendiğinde, "Aile Bakanlığı 2 yıldır neredeydi? 6 yaşında istismar edilen kadına sahip çıkmadı" iddialarına ilişkin detaylı bilgi ve açıklamaların yer aldığının açıkça görüleceği, mağdurun başvurusu sonrası yaşanan sürece ve olayı gündeme getiren gazetecilerin açıklamalarına yer verildiği ifade edildi.

Paylan'ın, "HDP, Taksim saldırısının araştırılması için önerge verdi, AK Parti ve MHP reddetti" ifadelerinin doğru olduğunu ileri sürdüğü ancak bunun da bültenle yalanlandığının aktarıldığı açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"21-27 Kasım 2022 tarihli Dezenformasyon Bülteni'nde HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, 'Taksim saldırısının araştırılması için verdiğimiz önerge, AK Parti ve MHP tarafından reddedildi' iddiası araştırılmış, tutanaklar ve önergeler incelenmiştir. 27'nci Dönem 6'ncı Yasama Yılı 24'üncü Birleşim 23 Kasım 2022 Çarşamba tutanakları incelendiğinde Beştaş'ın açıklamalarının, 'Türkiye ile ÖSO-HTŞ ilişkilerinin' incelenmesine dair olduğu ve önergenin de bu amaçla verildiği görülecektir. İncelenen önergenin, HDP'nin Taksim'deki hain terör saldırısı ile ilgili hedef şaşırtma ve PKK'yı aklama çabası olduğu tespit edilmiştir. HDP Grup Başkanvekilleri Beştaş ile Hakkı Saruhan Oluç imzalı önergenin veriliş nedeni, 'İktidarın Suriye Dış Politikası bağlamında ÖSO-HTŞ ve benzeri yapılarla olan ilişkileri ve bunun siyasal-toplumsal etkilerinin ortaya çıkarılması amacıyla Anayasa'nın 98'inci, İçtüzüğün 104 ve 105'inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz' şeklinde açıkça belirtilmiştir."

- Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı

Bültende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık açıklamasına ilişkin iddialar da yer aldı.

Samsun'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah 2023'te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı'nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandığı anımsatılan bültende, şunlar kaydedildi:

"Bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önceki konuşmalarını çarpıtarak 'daha önce de son kez aday olacağını söyledi ve yapmadı' iddiasında bulunmuştur. İddialar incelendiğinde, gerçeği yansıtmadığı belirlenmiştir. İddiaya konu görüntülerde, Erdoğan'ın 2011 genel seçimlerindeki, 'son kez milletvekili adayı olacağım' açıklamasına yer verilmiştir. Erdoğan bu açıklamasında, partisinin tüzüğünün içerdiği üç dönem kuralına uyacağını ve milletvekili adayı olmayacağını açıklamaktadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011 yılındaki seçimlerin akabinde, 24'üncü dönemde TBMM'de son kez milletvekili olarak bulunmuştur. Erdoğan 2014 yılında Türkiye'de halkın oyuyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı unvanıyla göreve gelmişti."

- "MERNİS'in, dünyanın en güvenli sistemlerinden biri olduğunu göstermiştir"

Bültende, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan tarafından dile getirilen ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tüm kimlik bilgileri internette satılıyor" iddiasının doğru olmadığı vurgulandı.

Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nin (MERNİS) intranet (kapalı devre) çalışan, internet ortamına kapalı bir sistem olduğu ve her yıl düzenli olarak bağımsız farklı firmalara sızma testi yaptırıldığı vurgulanan açıklamada, "Bugüne kadar yaptırılan sızma testlerinde, güvenlik sistemlerinin çok iyi olduğu raporlarla ortaya koyulmuştur. Yapılan testler MERNİS'in, verilerin sızdırılmasına yönelik herhangi bir zafiyetinin olmadığını tespit etmiş ve dünyanın en güvenli sistemlerinden biri olduğunu göstermiştir. Paylaşılan görüntülerde, MERNİS altyapısında bulunmayan birtakım sorgulama bilgileri, MERNİS bilgisiymiş gibi sunulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Dezenformasyon Bülteni'nde, bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan "Yeni düzenleme ile çalışanlar artık yemek kartlarıyla alışveriş yapamayacak" iddiasının gerçek dışı olduğu, Yemek Kartları Derneği Başkanı Öner Piyade'nin yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladığı vurgulandı.

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