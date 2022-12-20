Dolar 18,66 TL'ye yükseldi
Güne yatay seyirle başlayan dolar günü 18,66 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 18:40, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 18:39
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6490
|18,6500
|18,6590
|18,6600
|Avro
|19,7880
|19,7890
|19,8740
|19,8750
|Sterlin
|22,7180
|22,8100
|22,6230
|22,7370
|İsviçre Frangı
|19,9990
|20,0690
|20,1200
|20,2200
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6190
|18,6690
|18,6290
|18,7090
|Avro
|19,7480
|19,8080
|19,8340
|19,9140
|Sterlin
|22,6580
|22,8580
|22,5630
|22,7730