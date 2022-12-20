İkiz kardeşlerin yönettiği bahis şebekesine operasyon: 26 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis oynatan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yaklaşık 2 aylık teknik ve fiziki takibin ardından İzmir, Aydın, Antalya, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Muğla ve Sakarya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda yasa dışı bahis organizasyonunu yönettiği belirtilen ikiz kardeşlerden R.T'nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Makedonya'da bulunduğu öğrenilen diğer kardeş K.T. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 331 bin lira, 1 para sayma makinesi, farklı kişiler üzerine kayıtlı 175 banka kartı, 43 telefon, 10 dizüstü bilgisayar, 2 tablet, 2 bellek ve 1 içimlik esrar ele geçirildi.

Yasa dışı bahisten yaklaşık 37 milyon lira elde etmişler

Şüphelilerin işsiz, ev kadını ve öğrenci oldukları belirlenen kişiler adına banka, ödeme kuruluşları ve kripto para firmalarında hesaplar açtıkları, paravan şirket kurdukları, banka hesapları üzerinden yasa dışı bahis paralarının transferlerini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Zanlıların yasa dışı bahisten yaklaşık 37 milyon lira elde ettikleri ve paraları Türkiye'de temsilciliği bulunmayan yabancı ülkelerdeki banka ve ödeme kuruluşları hesapları üzerinden kripto paraya dönüştürdükleri tespit edildi.

Rezidanslarda lüks bir yaşam sürdükleri belirlenen şüphelilerin banka ve kripto para hesapları ile suçtan elde edildiği değerlendirilen lüks bir otomobile el konuldu.