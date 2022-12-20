Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 13:57, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 13:58
MSB'nin sosyal medya hesabından, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız