Bakan Soylu: İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist sarı torbada

İçişleri Bakanlığı, 'Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz' operasyonu çerçevesinde 1'i sağ olmak üzere toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Operasyonlarda 3 gün içerisinde toplam 8 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, içlerinde 7,5 ay önce şehit düşen Jandarma İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de yer aldığı aktarıldı.

Operasyonla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yeni başlatılan Eren Abluka- 17 Sonbahar-Kış Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz operasyonu kapsamında, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla Cudi Dağı Tuşimiya Deresi bölgesinde başlatılan ve J-SİHA, IHA, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ATAK Helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteklediği operasyonda 4 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilirken, 1 terörist teslim oldu. Böylelikle son 3 günde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi" ifadeleri yer aldı.

Bakan Soylu operasyonu adım adım izledi

Operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile birlikte Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde bulunan Jandarma Hareket Merkezinden, Jandarma SİHA tarafından belirlenen teröristlerin etkisiz hale getirilmesini adım adım izledi. Soylu, bölgedeki jandarma birliklerinden bilgi aldı.

Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, "3 günde etkisiz hale getirilen 8 teröristten 7'si sarı torbada. 7,5 ay önce şehit düşen kahraman jandarmamız İsmail Can Akdeniz'i şehit eden teröristin de içinde olduğu 7 terörist daha sarı torbada. Cudi'de, terörist barınamayacak. Jandarmamızın eline sağlık" ifadelerini kullandı.

Operasyona şehit Teğmen İsmail Can Akdeniz ismi verildi

Operasyona geçtiğimiz Nisan ayında Şırnak 'Eren Abluka -5 Operasyonunda' bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastane şehit olan İsmail Can Akdeniz ismi verilirken, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin ilk belirlemelere göre Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz'in şehit eden 'Amara Guyi' kod adlı Ayşe Kapar olduğu belirlendi.