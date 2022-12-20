Türk dizisi, Rusya'da en popüler televizyon dizisi oldu

Rus çevrimiçi sosyal medya ve sosyal ağ hizmeti şirketi VK'nin projesi olan Kino Mail.ru portalı basın servisinin yaptığı açıklamada, Rus izleyicisinin, bu yıl reytinglerde en çok bir Türk dizisine puan verdiği belirtildi.

Açıklamada, "Romantik komedi 'Sen Çal Kapımı' dizisi 2022 yılının en popüler dizisi oldu." ifadesi kullanıldı.

Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in paylaştığı dizi, Altan Dönmez'in yönetmenliğinde ilk defa 2020 yılında yayımlandı.