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Bebeğini boğarak öldürmekten aranan kadın yakalandı

Kilis'te 2014 yılında bebeğini boğarak öldürmekten hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezasıyla aranan kadın hükümlü, Gaziantep'te yakalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 16:08, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 16:09
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Bebeğini boğarak öldürmekten aranan kadın yakalandı

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bebeğini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası verilen F.Ş'nin (39) Gaziantep'te olduğunu tespit etti.

Ekipler, "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan 2019 yılında müebbet hapis cezasına çarptırılan F.Ş'yi yakalayarak Kilis'e getirdi.

F.Ş, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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