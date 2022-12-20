Kapıya bırakılan yeni doğmuş bebekte yeni gelişme

Burdur merkeze bağlı Karacaören köyünde Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, sabah evden çıktığında kapının önünde kundakta kordon bağı dahi düşmemiş bebekle karşılaştı. Bebeği hemen içeri alıp sobayı yakarak ısıtmaya çalışan Taşlıoğlu, durumu köy muhtarına bildirdi. Muhtarın jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından köye gelen 112 ekibi tarafından bebek Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. Soğukta 7 saat dışarıda kalan ve solunum sıkıntısı yaşayan bebek, yapılan ilk kontrollerin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bebeği bulan Mehmet Mustafa Taşlıoğlu, "Gece saat 03.00 sıralarında kapı tıkırtısı oldu. Biz korktuğumuzdan çıkıp bakmadık. Sabah saat 10 civarında tavukları yemlemek için dışarıya çıktığımızda kapının önünde bebeği gördüm. Hanımıma seslendim. O hemen gelip içeriye aldı bebeği. Sobayı yakıp ısınmasını sağladık. Daha sonra muhtara haber verdik. Muhtar da jandarmaya ve 112'ye haber vermiş. Ambulans ve jandarma geldi bebeği alıp götürdüler. Sabah kalktığımızda çocuk ağlama sesi geliyordu, öyle fark ettik" dedi.

Gülay Taşlıoğlu ise, "Eşim kapıyı açınca 'Bebek var burada' dedi. Ben de inanmadım, 'Ne bebeği olur burada' dedim. Sonra kucaklayıp içeri aldı bebeği, ben de örtü buldum içeriden iyice sardım bebeği. Sobanın yanına koyduk bebeği, sonra haber verdik. Sanki ormanda doğmuş gibi yüzünde odun kırıntıları, toprak vardı. Bebek çok üşümüştü, ayakları morarmıştı. Normal kıyafet giydirmişler ama ayağında bir şey yoktu" diye konuştu.

Olaydan bir gün sonra bebeğin kendisine ait olduğunu söyleyen, aynı köyde yaşayan bir kadın ortaya çıktı. Jandarma ekiplerine çocuğun kendine ait olduğunu söyleyen kadının gerekli testlerin yapılması için Burdur devlet hastanesine götürüldüğü bildirildi.

Jandarma ekipleri tarafından soruşturma devam ediyor.