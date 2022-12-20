İsdemir'e saat ücretli işe bir günde 2 bin 805 kişi başvurdu
İsdemir'in ihtiyaçları doğrultusunda saat ücretli olarak istihdam edilecek pozisyonlar için başvuruların ilk gününde 2 bin 805 kişi müracaatta bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 17:51, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 17:51
Cumhuriyet kapısından alınan başvurularda adaylar, sabahın ilk ışıklarıyla sıraya alındı.
Belge ve bilgi kontrollerinin ardından adayların başvuruları tamamlandı.
İki hafta sürecek başvuruların ilk gününde, saat ücretli olarak istihdam edilen pozisyonlar için 2 bin 805 aday başvuru yaptı.İsdemir, saat ücretli işe alım yapacak Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız