'Neden benimle evlenmedin' kurşununa 18 yıl hapis istendi

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Yücel Viran getirilirken, şikayetçi Tuğçe D.A. da hazır bulundu.

"PLATONİK OLARAK BANA TUTKUN OLMASINDAN KAYNAKLANDI"

Şikayetçi Tuğçe D.A., sanık Yücel Viran'ı 2018 yılında arkadaşının sevgilisi olarak tanıdığını, sanık aracılığıyla arsa satın aldığını belirtti. Şu anda evli olduğunu ve eşiyle 2020 yılında tanışıp bir yıl sonra evlendikleri söyleyen Tuğçe D.A., bir yıl boyunca sanığın işyerinde muhasebeci olarak çalıştığını ifade etti. Tuğçe D.A., sanıkla sevgililik ilişkisi olmadığının altını çizerek "Sanıktan altın veya değerli eşya almam gibi bir durum hiç olmadı. Olay tamamen sanığın platonik olarak bana tutkun olmasından kaynaklanmaktadır. Bana pek çok kez, 'Evlenirsen seni öldürürüm' şeklinde mesajlar göndermişti. Kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdım. Avukatıma da 'Bu işi ölüm temizleyecek' demiş. Özel bir yakınlığımız olmamasına rağmen bana sürekli mesajlar atarak babama ve aileme 'Yücel beni bıraktı diye söyle' şeklinde ısrar ediyordu. Olay günü alışverişten döndükten sonra park ettiğim sırada sanık aracıyla gelip kapımı açamayacağım şekilde durdu. Silah çıkartarak doğrulttu. Kendisine evli olduğumu konuşacak bir şey olmadığını söyledim. Bana halen 'Niye evlendin' diyordu. Kaçabilmek için aracı geri vitese aldım. Arkadaki araçlara çarparak kaçmaya çalıştım. Buna rağmen sanık kafama silah doğrultarak bana çok yakın mesafeden ateş etti. Kalbimden yaralandım, bir aylık hamileydim. Çocuğumu kaybettim. Bir ara aracın kapısını açtığımda sanık ölmediğimi anlayarak geriye gelmeye ilişkin hareket yaptı. O esnada bir kadın bağırınca kaçtı" şeklinde konuştu. Soru üzerine, sanıkla asla şehir dışı bir otelde kalmadığını, maaşı dışında hiçbir para almadığını vurgulayan şikayetçi Tuğçe D.A. "Sanığın platonik aşık olduğunu bilmeme rağmen arkadaşlık ilişkimiz nedeniyle irtibatını sürdürdüm" dedi.

SÜREKLİ MADDİ DESTEKTE BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİ

Sanık Yücel Viran ise, Tuğçe D.A. ile arsa satışına aracılık ederken tanıştıklarını, 2019 yılında sevgili olduklarını ve 2020 yılında evlenme teklifi ettiğini iddia ederek "Teklifimi kabul etti. Sürekli maddi destekte bulunuyordum. Altın hediyeler, cep telefonu alıyordum. 2020 yılında işlerim bozulmaya başlayınca aramıza mesafe girdi. 2021'de bir adamla tanışmış ancak benden maddi yardım istiyordu" dedi.

"KÜÇÜK BİR EYLEM YAPMAK İSTEDİĞİM İÇİN KENDİM SONLANDIRDIM"

Savunmasına Tuğçe D.A.'nin köye gitmek için kendisinden para istediğini fakat aldığı para ile köye değil gezmeye gittiğini ileri süren Yücel Viran, "Polis olduğunu söyleyerek Diyarbakır'a gittiğini söyledi. Ben de kendisini görmek için Diyarbakır'a gittim ama polis olmadığını ve orada olmadığını öğrendim. Başka biriyle evleneceğini söylediği için kendisinden maddi değeri olan şeylerin parasını istedim. Vermeyince dava açtım. Arabuluculuk için gittiğim adliye çıkışında tesadüfi bir şekilde Arnavutköy'de bulunan şikayetçinin mahallesine gittim. Kendisini aracın önünde gördüm. Konuşmak istediğimi söylediğimde arabanın camın açarak 'Aç köpek iki kuruşun peşine düştün' diyerek yüzüme tükürdü. Bu sözlerin etkisiyle tabancamı çıkarıp ateş ettim" diye konuştu. Aracıyla uzaklaşan şikayetçiye toplam 4 el ateş ettiğini söyleyen Yücel Viran, "Yaralanınca yardım etmeyi düşündüm ancak güvenli olmayacağını düşünerek gitmek zorunda kaldım. Küçük bir eylem yapmak istediğim için eylemi kendim sonlandırdım. İsteseydim öldürürdüm. Tabancamda 8 mermi vardı. Olaydan bir gün önce Tuğçe D.A.'nın evlendiğini öğrendim" iddiasında bulundu. Sanık Viran, "Şikayetçi benim sevgilimdi. 4-5 defa mangal yaktık. Mahrem yerlerini dahi gördüm" demesi üzerine şikayetçi ve avukatları tepki gösterdi.

TANIKLAR DİNLENDİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen Tuğçe D.A.'nın kardeşi Buse D. ise ablasıyla sanık arasında iş ve işveren ilişkisi dışında irtibat olmadığını belirtti. Tanık olarak dinlenen Seher Ç. ise Tuğçe D.A. ve sanığın arsa baktıktan sonra kendi evlerine geldiğini ve ikisini sevgili olarak bildiğini öne sürdü. Şikayetçi avukatları, sanığın öldürmek kastıyla ateş ettiğini ifade ederken, sanık avukatı banka hesap kayıtlarının getirtilerek şikayetçi için yapılan harcamaların saptanmasını ve sanığın tahliyesini istedi.

HAMİLELİĞİN NE SEBEPLE SONLANDIRILDIĞI SORULACAK

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, şikayetçi Tuğçe D.A.'nın hamileliğinin ne sebeple sonlandırıldığının hastaneden sorulmasına karar verdi. Duruşma, tanıkların dinlenmesi için erteledi.

İDDİANAME

İddianameye göre, şikayetçi Tuğçe D.A. Kocaeli'nde yaşadığını, annesini ziyaret için gelmesinin ardından olayın meydana geldiğini anlattı. Şüpheli Yücel Viran'ı 2018'den beri tanıdığını ve aralarında bir ilişki olmadığını söyleyen Tuğçe D.A. şüphelinin 11 Ocak 2022 günü kendisine mesaj atarak 5 dakika görüşmek istediğini, kendisinin kabul etmemesi üzerine şüphelinin aracıyla evinin önüne geldiğini anlattı. O sırada kendi aracını park eden Tuğçe D.A.'nın aracına yaklaşan şüpheli Yücel Viran, kadının camı ve kapılarını kilitlemesi üzerine "Neden benimle evlenmedin başkasıyla evlendin" diyerek silah çekerek kafasına doğru kaldırdı. Bunun üzerine aracı geri vitese takarak kaçmaya çalışan Tuğçe D.A. araçla geri geri giderken şüpheli koşarak kendisine doğru ateş etti. Şüpheli kaçarken, yaralanan kadın aracın kapısını açarak çevredekilerden yardım istedi. Hastaneye kaldırılan Tuğçe D.A. polise verdiği ifadede arsa alacağı için tanıştıklarını, 2019-2020 yılları arasında şirkette muhasebeci olarak evden çalıştığını, aralarında alacak-verecek meselesi olmadığını belirterek şikayetçi oldu.

Olay sonrası yakalanarak 12 Ocak'ta tutuklanan Yücel Viran'ın dolaylı olarak suçunu kabul ettiğine yer verilen iddianamede, şikayetçinin yaralanmasının hayatını tehlikeye sokacak nitelikte olduğu ifade edildi. İddianamede, şüphelinin "Kasten öldürmeye teşebbüs" ve "Ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapsi istendi.