Muğla'da çaya düşen kediyi itfaiye kurtardı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çaya düşen kedi itfaiye ekibince çıkarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 20:39, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 20:56
Cumhuriyet Mahallesi'nden geçen Eşen Çayı'ndan kedi sesi geldiğini fark edenler, itfaiyeden yardım istedi.
Merdiven yardımıyla çaya inen itfaiye eri, suyun kenarındaki kediyi yukarıya çıkardı.
Yaralanmadığı belirlenen kedi, sokağa salındı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız