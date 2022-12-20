Karaman'da sokakta kadınlara saldırdığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Karaman'da sokakta kadınlara saldırıp kaçtığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 20:48, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 21:31
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Selerek köyünde farklı zamanlarda sokakta yalnız olan 10 kadının darbedilmesi üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerinin 2 bin saatlik kamera kaydını incelemesinin ardından kimliği tespit edilen şüpheli A.T. (33) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız