Almanya'dan emekli Hüseyin E. Ankara'daki evinde ölü bulundu
Alınan bilgiye göre, Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinden kötü koku gelmesi üzerine yetkililere haber veril
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 21:54, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 21:56
İhbar üzerine gelen polis ekipleri, içeri girdiklerinde 85 yaşındaki Hüseyin E'nin yatağında hareketsiz olduğunu görüp sağlık ekiplerini çağırdı.
Sağlık ekipleri, incelemesinde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Hüseyin E'nin Almanya'dan emekli olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız