Erzincan'da yük trenin çarptığı çoban hayatını kaybetti
Erzincan'da yük trenin çarptığı Afganistan uyruklu çoban yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Aralık 2022 21:56, Son Güncelleme : 20 Aralık 2022 21:57
Erzurum-Hatay seferini yapan yük treni, Çayırlı ilçesine bağlı Erbaş köyü mevkisinde, demir yolunda kontrolsüz şekilde bulunan küçükbaş hayvanlara ve onları kurtarmaya çalışan Afganistan uyruklu çoban Hedayat Bakhtyari'ye çarptı.
Olayın bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada çoban Bakhtyari olay yerinde hayatını kaybetti. Bakhtyari'nin cenazesi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Trenin çarptığı 7 küçükbaş hayvan da telef oldu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız