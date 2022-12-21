21 Aralık 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

- Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüşecek ve Sall onuruna öğle yemeği verecek, iki lider daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/12.00/14.00/14.45/16.30/19.30)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'da Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret edecek, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği ve TİKA tarafından düzenlenen 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü Programı ile Türkçe Eğitim Günü Kutlama Programı'na katılacak.

(Üsküp)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kanaat Önderleri Toplantısı'na katılacak, Kumluca ve Finike afet bölgesini ziyaret edecek, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin toplu açılış töreni ile Yörük Buluşması ve İş Dünyası Buluşması'na iştirak edecek.

(Antalya/09.30-19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Üniversitesi Genç Ofis açılışına katılacak.

(Ankara/14.30)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türk Devletleri Teşkilatı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakanlar Zirvesi'ne iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile PTT AVM arasında imzalanacak MEB Pasaj Tanıtım Töreni'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

4- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9'uncu Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek, ardından üç bakan ortak açıklama yapacak.

(Kayseri/15.00)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin görüşmelerine devam edilecek.

- İYİ Parti Meclis grup toplantısı düzenlenecek.

(TBMM/14.00/10.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi tanıtımına katılacak.

(İzmir/10.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi ve Turcorn 100 Programı Tanıtım Töreni'ne iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

3- TÜİK, ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'na Bitexen Giresunspor-Teco Karacabey Belediyespor, VavaCars Fatih Karagümrük-Uşakspor, Beşiktaş-Şanlıurfaspor, Corendon Alanyaspor-Eyüpspor ve Trabzonspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla devam edilecek.

(Giresun/13.00/İstanbul/15.00/21.00/Antalya/17.00/Trabzon/19.00)

2- Basketbolda 7Days Avrupa Kupası'nın 9. haftasında B Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Karadağ'ın Buducnost VOLI takımıyla karşılaşacak.

(Podgorica/21.00)

3- Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda TOFAŞ, İspanya'nın UCAM Murcia ekibini konuk edecek; B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Yunanistan'ın AEK takımıyla, D Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, Bosna Hersek'in Igokea m:tel ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Bursa/20.00/Atina/20.30/Laktasi/22.00)

4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası 2. Tur K Grubu'ndaki ikinci maçında Gaziantep Basketbol, Hollanda'nın Heroes Den Bosh takımıyla karşılaşacak.

(s-Hertogenbosch/22.00)

5- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 7. haftasında A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding, Fransa'nın Tango Bourges Basket ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda C Grubu'nda VakıfBank, Almanya'nın Potsdam ekibiyle, D Grubu'nda Fenerbahçe Opet, aynı ülkeden Allianz MTV ile karşılaşacak.

(Potsdam/21.30/Stuttgart/21.00)

7- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası Son 32 Turu'nun rövanşında PTT, deplasmanda Romanya'nın CSM Lugoj takımıyla karşılaşacak.

(Lugoj/20.30)

8- AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley'de tek maç üzerinden yapılacak çeyrek final mücadelesi başlayacak; Fenerbahçe HDI Sigorta-Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ, Arkas Spor-Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/15.00/İzmir/18.00)