Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne indirim geldi
2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan indirim yetkisini kullandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 00:49, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 00:52
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 yılında yüzde 61.5 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan indirim yetkisini kullandı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2023 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olarak ilan edilmişti.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız