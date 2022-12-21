Yeni makine ve teçhizat teslimlerine ilişkin KDV istisnasının süresi iki yıl uzatıldı

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, KDV Kanunu'nda Cumhurbaşkanı'na verilen yetki uyarınca, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayisinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimlerindeki KDV istisnasının uygulanma süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmış oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, kararla imalat sanayisinde kullanılan bazı makine ve teçhizatlar için, imalatçılar yatırım teşvik belgesi alamamış olsalar bile, bunların alımının KDV'den istisna olarak yapılmasına ilişkin uygulama Cumhurbaşkanı yetkisi çerçevesinde 2 yıl daha uzatılmış oldu.