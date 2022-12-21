Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce duyurulan Gaziantep'teki Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 10:10, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 10:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce duyurulan Gaziantep'teki Gaziray'ın yıl sonuna kadar ücretsiz hizmet vermesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Karara göre, vatandaşlar, Gaziray banliyo tren seferlerinden 6 Kasım-31 Aralık 2022 döneminde (bu tarihler dahil) ücretsiz yararlanacak.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız