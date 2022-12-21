Aile Sağlığı Merkezi'nde doktora saldıran sanık tutuklandı
Bağcılar'da Aile Sağlığı Merkezi'nde çıkan tartışmada Doktor Mahmut Doğan'ı darbeden saldırgan Yasin İ., çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 15:49, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 15:49
Bağcılar Çınar Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi'nde Doktor Mahmut Doğan'a yumruk ve tekmelerle saldıran Yasin İ. olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Gözaltına alınan saldırgan, Bağcılar Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Doktora saldıran şüpheli tutuklandı
Adliyede ilk olarak savcıya ifade veren saldırgan tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe şüpheli Yasin İ. 'Basit yaralama' suçundan tutuklanmasına karar verildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız