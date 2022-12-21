Dolar 18,67 TL'ye yükseldi
Güne yatay seyirle başlayan dolar günü 18,67 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 17:37, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 17:42
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|18,6590
|18,6600
|18,6690
|18,6700
|Avro
|19,8740
|19,8750
|19,8100
|19,8110
|Sterlin
|22,6230
|22,7370
|22,5460
|22,6520
|İsviçre Frangı
|20,1200
|20,2200
|20,0760
|20,1770
|ANKARA
|ABD Doları
|18,6290
|18,7090
|18,6390
|18,7190
|Avro
|19,8340
|19,9140
|19,7700
|19,8500
|Sterlin
|22,5630
|22,7730
|22,4860
|22,6960