Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı belirlendi. MTV oranı 2023 yılı için yüzde 61,5 olarak uygulanacak. Peki araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Dün gece Resmi Gazete 'de yayımlanan karara göre, MTV artış oranı 61,5 oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranı için indirim yetkisini kullanarak oranı yüzde 50 aşağı düşürdü. Bununla beraber araç sahiplerinin ödeyeceği MTV zammı yüzde 61,5 oldu. Karar, 1 Ocak 2023'de yürürlüğe girecek.
Yarı yarıya inen MTV zammının açıklanmasının ardından araç sahipleri kendi araçları için ne kadar ödeme yapacaklarını araştırıyor.
MTV Temmuz ve Ocak aylarından yılda iki kez ödeniyor. Yeni açıklanan oranlarla beraber en düşük MTV 219 TL'ye çıkarken ödenecek en yüksek MTV oranı ise 101.153 TL oldu. İşte matrah matrah hangi araç ne kadar vergi ödeyecek?
01.01.2018 SONRASI TESCİL 0-1300 motor Matrahı 70 bin 600 liraya kadar 1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası 1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı
Matrahı 123.700 lira ve üstü 1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı
1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar
1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı
1301-1600 cc
Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası
1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı
1301-1600 cc
Matrahı 123.700 lira ve üstü 1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı
1601-1800 cc
Matrahı 177.000'i aşmayanlar 1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı
Matrahı 177.000'i aşanlar
1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı
1801-2000 cc
Matrahı 177 bin lira1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı
Matrahı 177 bin lira ve üstü
1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı
2001 - 2500 cc
Matrahı 221.000 lira 1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı
Matrahı 221.000 lira ve üstü
1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı
4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı
2501 - 3000 cc
Matrahı 442.300 lira
1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı
Matrahı 442.300 lira ve üstü
1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı
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4001 cc ve yukarısı
Matrahı 840.700 lirayı aşmayan
1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı
1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı
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01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
0-1300 cc
2022 MTV: 916 Lira2023 MTV: 1479 Lira 1301-1600 cc
2022 MTV: 1715 Lira 2023 MTV: 2769 Lira
4-6 yaş
1601-1800 cc
2022 MTV: 3158 Lira2023 MTV: 5100 Lira 1801-2000 cc
2022 MTV: 4904 Lira 2023 MTV: 7919 Lira
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7-11 yaş
0-1300 cc
2022 MTV: 512 Lira
2023 MTV: 826 Lira
1301-1600 cc
2022 MTV: 995 Lira
2023 MTV: 1606 Lira
7-11 yaş
1601-1800 cc
2022 MTV: 1860 Lira
2023 MTV: 3003 Lira
1801-2000 cc
2022 MTV: 2882 Lira
2023 MTV: 4654 Lira
16 yaş ve yukarısı
0-1300 cc
2022 MTV: 136 Lira
2023 MTV: 219 Lira
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MOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI
100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL
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MİNİBÜS
1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı7-15 YAŞ ARASI - 1038 TL - 1676 TL'ye çıktı 16 YAŞ ÜSTÜ - 506 TL - 817 TL'ye çıktı MTV yeniden değerleme oranı belirlendi Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız