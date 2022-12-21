Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?

Dün gece Resmi Gazete 'de yayımlanan karara göre, MTV artış oranı 61,5 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden değerleme oranı için indirim yetkisini kullanarak oranı yüzde 50 aşağı düşürdü. Bununla beraber araç sahiplerinin ödeyeceği MTV zammı yüzde 61,5 oldu. Karar, 1 Ocak 2023'de yürürlüğe girecek.

Yarı yarıya inen MTV zammının açıklanmasının ardından araç sahipleri kendi araçları için ne kadar ödeme yapacaklarını araştırıyor.

MTV Temmuz ve Ocak aylarından yılda iki kez ödeniyor. Yeni açıklanan oranlarla beraber en düşük MTV 219 TL'ye çıkarken ödenecek en yüksek MTV oranı ise 101.153 TL oldu. İşte matrah matrah hangi araç ne kadar vergi ödeyecek?

01.01.2018 SONRASI TESCİL 0-1300 motor Matrahı 70 bin 600 liraya kadar 1-3 yaş - 1313 TL'den 2 bin 120 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 916 liradan 1479 TL'ye çıktı

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası 1-3 yaş - 1.443 lira - 2330 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1007 lira - 1626 TL'ye çıktı

Matrahı 123.700 lira ve üstü 1-3 yaş - 1.576 lira - 2545 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1098 lira - 1773 TL'ye çıktı

1301-1600 motor Matrahı 70.600 liraya kadar

1-3 yaş - 2.287 lira - 3693 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.715 lira - 2769 TL'ye çıktı

1301-1600 cc

Matrahı 70.600 - 123.700 lira arası

1-3 yaş - 2.518 lira - 4066 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 1.888 lira - 3049 TL'ye çıktı

1301-1600 cc

Matrahı 123.700 lira ve üstü 1-3 yaş - 2.746 lira - 4434 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 2.059 lira - 3325 TL'ye çıktı

1601-1800 cc

Matrahı 177.000'i aşmayanlar 1-3 yaş - 4.445 lira - 7178 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.476 lira - 5613 TL'ye çıktı

Matrahı 177.000'i aşanlar

1-3 yaş - 4.851 lira - 7834 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 3.790 lira - 6120 TL'ye çıktı

1801-2000 cc

Matrahı 177 bin lira

1-3 yaş - 5.603 lira - 9048 TL'ye çıktı 4-6 yaş - 4.315 lira - 6968 TL'ye çıktı

Matrahı 177 bin lira ve üstü

1-3 yaş - 7.004 lira- 11.311 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 5.886 lira - 9.505 TL'ye çıktı

2001 - 2500 cc

Matrahı 221.000 lira 1-3 yaş - 10.506 lira - 16.967 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 7.628 - 12.319 TL'ye çıktı

Matrahı 221.000 lira ve üstü

1-3 yaş - 11.463 lira - 18.512 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 8.320 lira - 13.436 TL'ye çıktı

2501 - 3000 cc

Matrahı 442.300 lira

1-3 yaş - 14.649 lira - 23.658 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 12.745 lira - 20.583 TL'ye çıktı

Matrahı 442.300 lira ve üstü

1-3 yaş - 15.983 lira - 25.812 TL'ye çıktı

4-6 yaş - 13.903 lira - 22.453 TL'ye çıktı

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4001 cc ve yukarısı

Matrahı 840.700 lirayı aşmayan

1-3 yaş - 57.415 lira - 92.725 TL'ye çıktı

Matrahı 840.700 lirayı aşan1-3 yaş - 62.634 lira - 101.153 TL'ye çıktı

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01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2022 MTV: 916 Lira

2023 MTV: 1479 Lira 1301-1600 cc2022 MTV: 1715 Lira 2023 MTV: 2769 Lira

4-6 yaş

1601-1800 cc

2022 MTV: 3158 Lira

2023 MTV: 5100 Lira 1801-2000 cc2022 MTV: 4904 Lira 2023 MTV: 7919 Lira

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7-11 yaş

0-1300 cc

2022 MTV: 512 Lira

2023 MTV: 826 Lira

1301-1600 cc

2022 MTV: 995 Lira

2023 MTV: 1606 Lira

7-11 yaş

1601-1800 cc

2022 MTV: 1860 Lira

2023 MTV: 3003 Lira

1801-2000 cc

2022 MTV: 2882 Lira

2023 MTV: 4654 Lira

16 yaş ve yukarısı

0-1300 cc

2022 MTV: 136 Lira

2023 MTV: 219 Lira

1301-1600 cc 2022 MTV: 270 Lira 2023 MTV: 436 Lira

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MOTOSİKLET 2023 MTV ORANLARI

100-250 cc 1-3 yaş arası - 395 TL

100-250 cc 4-6 yaş arası - 297 TL 100-250 cc 7-11 yaş arası - 218 TL 100-250 cc 12-15 yaş arası - 135 TL 251-650 cc 1-3 yaş arası - 817 TL 251-650 cc 4-6 yaş arası - 620 TL 251-650 cc 7-11 yaş arası - 395 TL

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MİNİBÜS

1-6 YAŞ ARASI - 1570 TL - 2335 TL'ye çıktı