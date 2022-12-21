Simülasyonlu KPSS 2022/2 robotu yayında
Memurlar.net olarak hazırladığımız 2022/2 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Adaylar tercihlerini, 21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında yapabilecek.
Memurlar.net olarak hazırladığımız 2022/2 simülasyonlu KPSS robotu yayında. Toplamda 2 bin 845 kontenjan için tercih alınacak.
KPSS ROBOTU
Tercihte bulunacak adaylar,
https://kpss.memurlar.net/kpssrobotu/2022/2/ adresindeki "KPSS Robotunu" kullanabilir.
SİMÜLASYON İÇİN, ÜYE OLUP, TERCİH LİSTESİ OLUŞTURUN
Memurlar.net ziyaretçileri, ücretsiz bir şekilde üye olup, http://kpss.memurlar.net/tercihlerim/ sayfasından kadroları tercih listesine kaydedebilir. Bu sayede, sonuçlar açıklandığında tercih listenize kaç puanla yerleştirme yapıldığını görebileceksiniz. Ayrıca şu adresten en çok ilgi çeken kadroları görebilirsiniz.
O KADROYU TERCİH EDENLERLE KONUŞUN
Memurlar.net sisteminde, her bir kadronun özel sayfası bulunmaktadır. Üyelik girişi yaptıktan sonra yorum yazarak bu kadroyu tercih edecek diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız