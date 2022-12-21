İstanbul'da sağlık çalışanını darbeden sanığa hapis cezası

Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Muhammet Alimoğlu, sanığın, hemşire Mustafa Yaşar'ı darbederek kemik kırığı ve kalıcı iz oluşturacak şekilde yaraladığını anımsatarak, verilecek cezada indirim maddelerinin uygulanmamasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede verdiği esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanığın "tehdit" suçundan beraatine karar verilmesini, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan ise 3 yıl 4 ay 15 günden, 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Simge Nazel Kırcı ise müvekkilinin, müştekinin sarf ettiği küfürler nedeniyle kendisine zarar vereceğinden korkarak eylemi gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Kararını açıklayan hakim, sanık Hakan Coşkun'u, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapisle cezalandırdı.

Hakim, sanığın "sağlık çalışanına yönelik tehdit" suçundan ise üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Hakan Coşkun'un hemşire Mustafa Yaşar'ı darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle "sağlık çalışanına yönelik tehdit" ve "kasten yaralama" suçundan toplamda 11,5 yıl hapis cezasına çarptırılması istenmişti.