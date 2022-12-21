Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Çalıştırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandı
Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Çalıştırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar yayımlandı
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 14:10, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 14:12
YÖK Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Doktora Sonrası Sözleşmeli Araştırmacı Çalıştırılmasına İlişkin Usul Ve Esaslarını yayımladı. Tıklayınız.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız