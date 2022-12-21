İzmir'de kadın otobüs şoförünü darbeden sanığa 2 yıl 8 ay hapis cezası

İzmir 25. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz yargılanan G.Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Müşteki avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "hakaret", "kamu malına zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Son sözleri sorulan sanık G.Y, otobüs şoförünü darbetmediğini ileri sürerek, "Kamu malının zararını da giderdim. Olanlar için çok pişmanım." dedi.

Hakim, "hakaret" ve "darp" suçlarından 10'ar ay, "kamu malına zarar vermek" suçundan da 1 yıl olmak üzere sanığı 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

- Olay

İzmir'de 27 Temmuz'da Konak-Halkapınar Metro 2 hattında sefer yapan ESHOT otobüsünde yolcu olarak bulunan G.Y, otobüs trafik nedeniyle durduğu sırada şoför B.A'dan yol kenarında bekleyenler için kapıyı açmasını istemişti.

Kapıyı açamayacağını söyleyen B.A. ile G.Y. arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada G.Y, B.A'ya yumruk atmış ve kapıya zarar vermişti. Diğer yolcuların müdahalesiyle G.Y, uzaklaştırılmıştı. Darbedildiğini, hakarete uğradığını ve otobüse zarar verildiğini öne süren şoför B.A, şikayetçi olmuştu. Arbede otobüsün güvenlik kamerasına da yansımıştı.

Gözaltına alınan G.Y, sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılmıştı.