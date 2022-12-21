Bakan Karaismailoğlu'dan İYİ Parti'li Türkkan'a 250 bin liralık tazminat davası

Bakan Karaismailoğlu'nun avukatı Ömer Faruk Karagüzel tarafından İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede, Türkkan'ın Bartın çevreyolu ihalesiyle ilgili Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla müvekkiline ağır ithamlarda bulunarak hakaret ve iftira suçunu işlediği belirtildi.

Türkkan'ın hakikatle ilgisi bulunmayan, kulaktan dolma bilgilerle Karaismailoğlu'nu kamuoyu husumetine maruz bıraktığı aktarılan dilekçede, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu ile ilgili gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bu iddialar bütünüyle yalan ve iftira mahiyetinde olup Sayın Bakan'ın ne dayısı ne de herhangi bir yakını bahsi geçen ihaleyi almamış, ihaleye dahi girmemiştir. Hal böyleyken hiçbir gerçekliği olmayan bu iftira niteliğindeki paylaşımla ilgili müvekkilimin kişilik hakları açıkça zedelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bakan Karaismailoğlu'nun görevini hakkıyla ve üstün bir azimle yerine getirdiği ifade edilen dilekçede, Karaismailoğlu'nun hiçbir yapıya, kuruma, kişi ya da kişilere haksız kazanç temin etmediği anlatıldı.

Dilekçede, Türkkan'ın açıklamalarının "haksız fiil" niteliğinde olduğuna yer verilerek, "Davalının müvekkilimi küçük düşürmeye ve karalamaya yönelik kasıtlı, somut isnat içeren ve gerçek dışı ifadelerinin müvekkilimin itibarını zedelediği, kişilik haklarına saldırı teşkil ettiği açıktır." görüşüne yer verildi.

Davanın kabulüne karar verilmesi istenen dilekçede, davalı Türkkan'ın 250 bin liralık manevi tazminatı, yasal faiziyle birlikte davacı Karaismailoğlu'na ödemesine hükmedilmesi talep edildi.