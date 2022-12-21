Aksaray'da şantiye bekçisi, yanına gelen aç tilkiyi iki haftadır besliyor
Aksaray'ın Gülağaç ilçesindeki şantiyede bekçilik yapan Hacı İbrahim Düzgün'ün, kedisi ile tilkiyi beslemesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 15:10, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 15:28
Demirci beldesindeki şantiyede görevli bekçi Düzgün, bir tilkinin şantiye çevresinde yiyecek aradığını fark etti.
Düzgün'ün karnını doyurduğu tilki iki haftadır müdavimi oldu.
Düzgün'ün kedisi ile aç kalınca bulundukları alana gelen tilkiyi beslediği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız