Kanser hastası çift 2 gün arayla vefat etti
Samsun'da kanser hastası 3 çocuk sahibi karı-koca 2 gün arayla hayatlarını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 18:09, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 18:10
Samsun'un İlkadım ilçesinin Hastane Mahallesi'nde ikamet eden Osman Balcı (68) akciğer kanserine, eşi Rabia Balcı (68) ise pankreas kanserine yakalandı. Kanser tedavisi gören karı-kocadan art arda acı haber geldi. Önce Raiba Balcı, 2 gün sonra da Osman Balcı yakalandıkları kanser hastalığına yenik düşerek hayatlarını kaybetti.
Osman Balcı'nın dönemin Samsun Belediye Başkanı Vehbi Gül'ün makam şoförü olarak da görev yaptığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız