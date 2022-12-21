Asal Araştırma sordu: Türkiye'nin en önemli sorunu ne?
Asal Araştırma ve Danışmanlık 10-18 Aralık 2022 tarihleri arasında 26 ilde yaşayan 2142 kişi ile yüz yüze ve CATI yöntemiyle gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 20:58, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 21:00
Asal Araştırma ve Danışmanlık 10-18 Aralık tarihleri arasında toplam 26 ilde yaşayan kişilerle yüz yüze ve CATI yöntemiyle seçmenin nabzını tuttu. Araştırmada 2142 kişi ile görüşüldü.
İşte araştırmanın sonuçları;Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız