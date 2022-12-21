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Altındağ olaylarına neden olan cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın (18) öldürülmesi, Ali Yasin Ülger'in (18), yaralanmasıyla ilgili görülen davada Suriyeli tutuklu sanıklardan Yahya Al Abdo (20), ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 10 ay, A.M.A (17) ise 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 22:03, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 22:05
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Altındağ olaylarına neden olan cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet

Altındağ ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde 10 Ağustos 2021 akşamı meydana gelen olayda, çocukluk arkadaşı olan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger, Suriye uyruklu Yahya Al Abdo ve A.M.A. ile tartıştı. Kavgaya dönen olayda Yahya Al Abdo, Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger'i bıçaklayıp kaçtı. Hastaneye kaldırılan Emirhan Yalçın, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Suriyeli Yahya Al Abdo ve A.M.A. mahkemece 'tasarlayarak öldürmek' suçundan tutuklandı. Olay sonrası bölgede toplanan kalabalık, Suriyelilerin ev ve iş yerlerine hasar verdi. Cinayetle ilgili Yahya Al Abdo hakkında Ankara 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, A.M.A. hakkında Ankara Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava yargılama aşamasında birleşti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Ankara 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde basına kapalı görülen davanın karar duruşmasına sanıklar, Emirhan Yalçın'ın yakınları ile taraf avukatları katıldı. Savcı, önceki duruşmada verdiği mütalaasını tekrarlayarak, sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, sanık Yahya Al Abdo'ya, 'çocuğu kasten öldürmek', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 17 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Cezada takdir indirimi uygulanmadı. Suça sürüklenen çocuk sanık A.M.A ise 'kasten öldürme' suçundan beraat ederken, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan takdir indirimiyle 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

'ADALET YERİNİ BULDU'

Emirhan Yalçın'ın ailesinin avukatı Burcu Sarı, karar sonrası yaptığı açıklamada sanık Yahya Al Abdo yönünden adaletin yerini bulduğunu belirterek, "Bu olayın asli faalinin hiçbir indirim uygulanmaksızın en ağır cezayı alması hukuki mücadelemizin sonucudur. Suça sürüklenen çocuk sanık A.M.A hakkında da öldürmeye yönelik ceza verilmesi gerekirdi. Bu sanık yönünden İstinaf sürecini başlatacağız" dedi.

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