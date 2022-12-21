Türkiye Kupası'nda son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmaları sonunda 5 takım daha adını bir üst tura yazdırdı. Günün son maçında Beşiktaş, TFF 2. Lig ekibi Şanlıurfaspor'u eleyerek son 16 turuna yükseldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Aralık 2022 23:33, Son Güncelleme : 21 Aralık 2022 23:34
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün oynanan karşılaşmalarla devam etti. Sahadan galibiyetle ayrılan takımlar adını bir üst tura yazdırdı.
Kupada 5. Tur yarın oynanacak 5 mücadele ile tamamlanacak.
Kupada bugün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Giresunspor: 0 - Karacabey Belediye Spor: 5
Fatih Karagümrük: 3 - Uşak Spor: 0
Alanyaspor: 3 - Eyüpspor: 2
Trabzonspor: 3 - Samsunspor: 0
Beşiktaş: 4 - Şanlıurfaspor: 2Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız