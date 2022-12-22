Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak - Haritalı
Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 07:15, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 08:45
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kesimleri parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız