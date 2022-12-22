Hava sıcaklığı mevsim normallerinde olacak - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan en son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kesimleri parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.