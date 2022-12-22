Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya almasına dünyadan ortak tepki

12 ülkenin Dışişleri Bakanları ile Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilcisi, Afganistan'daki Taliban yönetiminin kız öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya alma kararına ortak tepki gösterdi.

Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptıkları ortak açıklamada, Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya almasına yönelik aldığı son kararı kınadı.

Taliban'ın, Afganistan'daki kızların orta eğitime devam etmesini engellediği, Afganistan'daki kadın ve kızların insan haklarına ve temel özgürlüklerine yönelik başka sert kısıtlamalar getirdiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Taliban'ın, kadınlara yönelik baskıcı önlemleri acımasız ve sistematik olarak sürüyor. Taliban, son 16 ayda aldığı diğer kararların yanı sıra kadınların hareketliliğini kısıtlayan, kadınları iş yerlerinden uzaklaştıran, tepeden tırnağa örtünmeye zorunlu kılan ve kadınların kamusal alanları kullanmasını yasaklayan en az 16 kararname ve ferman çıkardı. Bu politikalar, Taliban'ın Afganistan halkının temel özgürlüklerini ve insan haklarını hiçe saydığını açıkça ortaya koymaktadır."

Açıklamada, Afgan kadınların pratik zekası ve dinamizmine, ülkedeki derin ekonomik ve insani ihtiyaçların aşılması için acilen ihtiyaç duyulduğuna değinilirken, istikrarlı, ekonomik olarak sürdürülebilir ve barışçıl bir Afganistan'ın, ancak tüm Afgan halkının tam, eşit ve anlamlı bir şekilde katkıda bulunabilmesiyle sağlanabileceği belirtildi.

- "En önemli kaygımız, Afganistan halkının refahı ve özgürlükleri olmaya devam edecektir"

Açıklama, şöyle devam edildi:

"Afganistan'ın uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarına uygun olarak insan haklarını kullanma taleplerinde tüm Afganistan halkının yanındayız. Taliban, bu hamlelerle kendisini Afgan halkı ve uluslararası camiadan daha da soyutluyor. Taliban'ı, kadınlar ve kız çocukları için üniversite eğitimine ilişkin yeni baskıcı önlemlerini derhal terk etmeye ve kızların orta öğretime erişimini engelleyen mevcut kararı vakit kaybetmeden geri almaya çağırıyoruz.

Kadınları kamusal alandan silmek için tasarlanan Taliban politikalarının, ülkelerimizin Taliban ile nasıl ilişki kuracağı konusunda sonuçları olacaktır. En önemli kaygımız, Afganistan halkının refahı ve özgürlükleri olmaya devam edecektir."

Afganistan'da Taliban yönetimi, kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya alma kararını duyurmuştu.