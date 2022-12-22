Eksi 8'inci katta tarlasız tarım: Dünyanın en derin ikinci merkezi

Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
20.000 TL Fırsatını Kaçırma!
20.000 TL Fırsatını Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
YSK'da 5 üyenin süresi doluyor! 2023 seçimlerini yeni başkan yönetecek
YSK'da 5 üyenin süresi doluyor! 2023 seçimlerini yeni başkan yönetecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak
Türkiye Kamu-Sen memurlar için ek zam talep etti
Türkiye Kamu-Sen memurlar için ek zam talep etti
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
Gözler yeni asgari ücret rakamında
Gözler yeni asgari ücret rakamında
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
İşte ödenecek en düşük ve en yüksek MTV tutarları
İşte ödenecek en düşük ve en yüksek MTV tutarları
Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım
Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım
Zincir market soruşturmasında 13 tedarikçiye para cezası
Zincir market soruşturmasında 13 tedarikçiye para cezası
Barolar sistemi kapattı, vatandaş mağdur oldu
Barolar sistemi kapattı, vatandaş mağdur oldu
MB'den yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım
MB'den yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım
Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı
Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı
Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu aşağı doğru kırdık
Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu aşağı doğru kırdık
Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Erdoğan'dan 9 bin TL talebine yanıt: Herkesin her söylediği ile adım atamayız
Erdoğan'dan 9 bin TL talebine yanıt: Herkesin her söylediği ile adım atamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız!
Devlet korumasındaki gençler törenle kamuya atanacak
Devlet korumasındaki gençler törenle kamuya atanacak
'Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor'
'Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor'
Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
Altının gram fiyatı 1.088 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.088 lira seviyesinden işlem görüyor
Almanya'da KHK dönemi! Darbe korkusu harekete geçirdi
Almanya'da KHK dönemi! Darbe korkusu harekete geçirdi
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Genel Kurulunda
Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor
Küçük partiler aday belirleme sürecinde masada hoşnutsuzluğa yol açıyor
Öğrenciler yapay zeka ile okullu olacak
Öğrenciler yapay zeka ile okullu olacak
MTV yeniden değerleme oranı belirlendi
MTV yeniden değerleme oranı belirlendi
Bağcılar'da doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
Bağcılar'da doktor, görev yaptığı aile sağlığı merkezinde darbedildi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Eksi 8'inci katta tarlasız tarım: Dünyanın en derin ikinci merkezi

Kağıthane Kongre Merkezi'nin eksi 8'nci katında güneşe veya toprağa ihtiyaç duyulmadan dikey yöntemiyle tarımsal üretim yapılıyor. Dünyanın ikinci en derin tarımsal üretim ünitesi olan merkez, 365 gün kesintisiz çalışıyor. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Güneş enerjisini simule edebiliyoruz. 24 saat LED ışıklarla enerji verebiliyoruz. İtalyan fesleğeni, kırmızı marul ve marul üretiyoruz" dedi

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 08:45, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 08:43
Yazdır
Eksi 8'inci katta tarlasız tarım: Dünyanın en derin ikinci merkezi

Kentleşme, nüfus artışı ve tarım alanlarında azalma, insanlığı yeni çözüm arayışlarına itti. Bu sorunu çözmek için dikey tarıma yönelen ülkeler, açtıkları Dikey Tarım Merkezlerinde; toprak, güneş gibi doğal etkenlere ihtiyaç duymadan, bitki yetiştirmeye başladı. Bu merkezlerden biri de İstanbul'da açıldı. İstanbul İl Müdürlüğü'nün 2019'dan beri üzerinde çalıştığı ve Aralık 2022'de açılan İstanbul Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi, tamamen yerli ve milli makinelerle tarıma yeni bir soluk getirdi.

TARLASIZ TARIM

Kağıthane Kongre Merkezi'nin eksi 8'inci katında bulunan ve dünyanın ikinci en derin tarımsal üretim ünitesi olan merkezi ziyaret ettik. Son teknolojinin kullanıldığı merkezde, tarım yapılırken kimyasal kullanılmıyor, su ve toprak korunuyor. Fotosentez ise güneş enerjisinin simülasyonu olan LED aydınlatma ile gerçekleşiyor. İlk tohumların 30 Eylül 2022'de ekildiği merkezde, kırmızı kıvırcık marul, kıvırcık ve İtalyan fesleğeninin de ilk hasatları alınmış ve 60 kilo fesleğen ile 5000 adet kıvırcık üretilmiş.

GELECEĞİN TARIMI

30 bin fide kapasitesi olan Kapalı Dikey Tarım Uygulama Merkezi'nde, 365 gün iklimden bağımsız üretim yapılabiliyor. 3 bitki üretim ünitesi, 1 tohum çimlendirme ünitesi, 410 üretim tablası bulunan merkezde, tüm ürünler otomasyon sistemi sayesinde sensörler ile ölçülerek bir yazılım tarafından yönetiliyor. Bitkiler önce, nemli ortamda çimlendirilip fide haline getiriliyor ardından üretim ünitelerine naklediliyor. Asıl büyümenin gerçekleştiği alan 75 metrekare ve burada yapılan üretim 70 dekarlık tarladakine eş değer.

365 GÜN KESİNTİSİZ ÜRETİM

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Bitki doğada nasıl güneş enerjisi alıyorsa biz de burada birebir aynısını simule edebiliyoruz. Gerektiğinde 24 saat bile LED ışıklarla enerji verebiliyoruz. Burada İtalyan fesleğen, kırmızı marul ve marul üretimi yapıyoruz. İtalyan fesleğeni yılda 3-4 ay piyasada bulunan bir ürün, onun haricinde piyasa bulamazsınız. Ama biz yılda 12 kere hasat yapabildiğimiz için bitkilerden maksimum verim almış oluyoruz. Besin değeri tarladaki ürüne göre de daha yüksek ve kesinlikle ilaç kullanmıyoruz. Geleneksel tarıma kıyasla yüzde 95 de su tasarrufu sağlanıyor" diye konuştu. Kent tarımını tanıtmaya çalıştıklarını da belirten Karaca, "İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak Milli Eğitim Müdürlüğü'yle bir protokolümüz var. İlerleyen süreçte öğrencilerimizi buraya getirip gezdireceğiz. Ta

Rabia Şenol

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Fotoğraf düzenleyici uygulamalarda! Dikkat... Cepler hayatımızı analiz ediyor
Fotoğraf düzenleyici uygulamalarda! Dikkat... Cepler hayatımızı analiz ediyor
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Fatih Terim'den bir ilk: Altın Ayak ödülüyle efsaneler arasına girdi
Fatih Terim'den bir ilk: Altın Ayak ödülüyle efsaneler arasına girdi
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
ATO Başkanı Baran'dan asgari ücret açıklaması
ATO Başkanı Baran'dan asgari ücret açıklaması
Gözler yeni asgari ücret rakamında
Gözler yeni asgari ücret rakamında

Bu Habere Tepkiniz

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

MEB kariyer basamağı sistemini tamamladı. Kazanılmış hak oluştu. Ücret için Cumhurbaşkanı Kararı Bekleniyor
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?
Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nda sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken sözleşme süresinin 24/04/2018 tarihinde dolacağından dolayı 12/01/2018 tarihinde yapılan sözleşme süresinin iki yıl daha uzatılması talebinin, uygun görülmeyerek sözleşme yenilememe suretiyle sözleşmenin feshine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu
Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

İşçi veya memur statüsünden emeklilik şartlarının hesaplanması farklıdır, işçi statüsünden emeklilik daha erken kazanılır. Ancak, bu belirleme kişilerin göreve başlangıç tarihine göre de değişebilir.
PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yaptığı dönemde işlediği fiilden dolayı Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/13. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın, bir gazeteciye verdiği mülakatta "İmamoğlu adayken, cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir" şeklinde cevap vermesi tartışma çıkardı. Kurul halinde verilecek bir konuda, Ocak ayında görevi sona erecek bir başkan tarafından tek başına kamuoyuna açıklama yapılması yanlış bulundu. Başkan Akkaya gelen eleştiriler sonrasında ise "Ben kanunu hatırlattım" dedi.
36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve normal müfredat kapsamında haftada 30 saat, destek eğitim odasında haftada 6 saat olmak üzere toplam haftada 36 saat ders okutan öğretmenin halk eğitimi merkezinde açılan zeka oyunları başlangıç kursunda haftada kaç saate kadar daha ders okutabileceğine dair görüş yazısı yayımladı.
Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, okul ve kurumlarda görev yapan personellerin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'ne göre yemek yardımından yararlanıp yararlanmayacağına dair görüş yazısı yayımladı.
Ücretli öğretmenlere ilave verilen ek ders ücreti artırımlı ödenir mi?

Ücretli öğretmenlere ilave verilen ek ders ücreti artırımlı ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirilenlerden resmi görevi bulunmayanlara, destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında fiilen okuttukları derslere bağlı olarak her 5 saat ders için eğitim öğretime destek görevi karşılığında ayrıca ödenecek olan 1 saat ek ders ücretinin gündüz öğretimi için öngörülen gösterge üzerinden ve %100 artırımlı ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse imzalarız, vermezlerse imzalamayız. dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yaptı.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Filiz Akın'dan korkutan haber!

Filiz Akın'dan korkutan haber!

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan usta sanatçı Filiz Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu. Vücudundan şüpheli bir doku alınan Akın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.