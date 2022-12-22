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CHP-Esad hattında muhbir alarmı! 'Görüşmeyi kim sızdırdı?' paniği

CHP cephesi, Beşar Esad'a "tazminat ve Mehmetçiği Suriye'den çekme" vaatlerini içeren "özel mesajı" kimin sızdırdığını araştırıyor. CHP'liler, Baas rejiminden görüştükleri isimlerle temasa geçip "Bu konular aramızda kalmalıydı" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 09:30, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 08:50
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CHP-Esad hattında muhbir alarmı! 'Görüşmeyi kim sızdırdı?' paniği

Gazetemizde yayınlanan CHP ile Esad yönetimi arasında gerçekleşen görüşmelere ilişkin haber, CHP kanadında paniğe sebep oldu. Parti Genel Merkezi, görüşme trafiği ve Esad'a verilen vaatlerin kim tarafından ve nasıl sızdırıldığını araştırıyor. Baas yönetiminde görüştükleri isimlerle temasa geçen CHP'liler, detayların özel konular olarak kalması gerektiğini hatırlattı.

Esad yönetimine yakın gazetecilerden Sarkis Kassargian, CHP'nin Şam'a net mesajlar verdiğini ve Erdoğan siyasetine son verme vaadinde bulunduğunu söyledi. Sarkis Kassargian, CHP'nin salt vaatlerle yetinmediğini, son tezkerede hayır oyu kullanarak fiili boyutta da Baas'a güvence verdiğini vurguladı. "Bu adım, AK Parti iktidarının Suriye'de askeri güç bulundurma tavrı ile CHP duruşu arasındaki farkı Esad kanadına gösterme biçimiydi" ...

YILMAZ BİLGEN

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