Fotoğraf düzenleyici uygulamalarda! Dikkat... Cepler hayatımızı analiz ediyor

Akıllı telefonlar özellikle mikrofon ve konum servisleri ile pek çok bilgiyi toplayarak analiz edebiliyor. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Bilişim Uzmanı Orhan Toker, telefonun mikrofon, konum ve fotoğraf galerisiyle ilgili erişimlerin aktif hale getirilmesinin kişisel bilgilerin paylaşılmasının önünü açtığını, telefonların sadece dinlemekle yetinmediğini vurguladı.

Toker "Yapay zeka algoritmalar ile neyi ne zaman yapacağımızı aşağı yukarı tahmin edebiliyor. Örneğin, bir ailenin robot süpürgeye ne zaman ihtiyacının olabileceğini ya da çocuğuna ne zaman ayakkabı alabileceğini biliyor. İnsanların aklında geçeni okumuş gibi oluyor. Oyun uygulamalarının mikrofona erişimi aktifse konuştuğumuz, düşündüğümüz her şey reklam olarak karşımıza çıkabiliyor" dedi.

TELEFONLAR İHTİYACIMIZI PROGRAMLIYOR

Bazı oyunlarda telefonun fotoğraf galerisine erişim istediğini belirten Toker "Bir oyun neden bizim galerimize ulaşsın? Fotoğraflarımızı analiz ediyor.

ESMA ALTIN