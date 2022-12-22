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Brent petrolün varil fiyatı 82,53 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,53 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 10:00, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 10:16
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Brent petrolün varil fiyatı 82,53 dolar

Dün 82,52 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,40 artarak 82,53 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,65 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 900 bin varil düşüşle 418 milyon 200 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 167 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki düşüş talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak fiyatları destekledi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 3 milyon 600 bin varil azalışla 378 milyon 600 bin varil oldu. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 500 bin varil arttı ve 226 milyon 100 bin varil olarak kaydedildi.

Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de salgın kısıtlamalarının gevşetilmesine rağmen vaka sayılarında son dönemde kaydedilen artış ise fiyatların yukarı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dün yaptığı basın toplantısında, Çin'de son aylarda artan Kovid-19 vakalarını endişeyle karşıladıklarını söyledi.

Ghebreyesus, mevcut duruma dair kapsamlı bir değerlendirme yapılabilmesi için Çin hükümetine "veri paylaşımında bulunma ve vakalara ilişkin araştırmaları sürdürme" çağrısını yineledi.

Öte yandan, Çin'de, Kovid-19 uygulamaları kapsamında, Siçuan eyaletinin merkezi Çıngdu şehrinde yurt dışından gelenler için uygulanan 5 günlük otel karantinasının 2 güne indirildiği bildirildi.

Bu hafta bazı şehirlerde yerel yönetimler, artan vakaların yol açtığı iş gücü kayıpları nedeniyle belirti göstermeyen veya hafif belirti gösteren Kovid-19 hastalarının işe dönebileceğini de duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 82,59 ile 82,71 dolar aralığının direnç, 82,41 ile 82,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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