Adalet Bakanlığından 'kadın tutuklunun odasında habersiz arama' iddiasına yalanlama

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın kuruluşları ve sosyal medyada, "Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan tutuklu Hanay Handan Toprak Benli'nin odasına arama için habersiz şekilde 5 jandarma personeliyle girildiği, önceden arama yapılacağı konusunda haber verilmediği" şeklinde haberlerin yer aldığı belirtildi.

İddianın incelendiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan tutuklu Hanay Handan Toprak Benli'nin kaldığı odada 19 Aralık 2022'de genel arama gerçekleştirildiği, aramaya 1 jandarma erinin, kadın infaz ve koruma memurlarının odayı aramaya hazır hale getirmesi neticesinde katıldığı, kontrol amacıyla arama yapılacak odalara ilk olarak kadın infaz ve koruma memurları tarafından girildiği, uygun ortam ve koşullar sağlandıktan sonra dış güvenlik görevlilerinin aramaya iştirakinin sağlandığı, yapılan genel aramada herhangi bir vukuat yaşanmadığı, aramanın sorunsuz bir şekilde tamamlandığı anlaşılmıştır."

Ceza infaz kurumlarında aramaların yüksek hassasiyetle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, kurumlarda modern infaz sistemine uygun hareket edildiği, hükümlü ile tutukluların mahremiyet ve kişisel alan hakları karşısında son derece saygılı ve titiz davranıldığı kaydedildi.

Söz konusu iddiaların iyi niyetten uzak, kurumlara yönelik kamuoyunda algı oluşturma çabasından ibaret olduğu ifade edilen açıklamada, gerçek dışı bu tür haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.