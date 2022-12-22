Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

'Bu rakam asgari ücret üstü alanlar için de yeni bir ücret skalası oluşturacaktır'
'Bu rakam asgari ücret üstü alanlar için de yeni bir ücret skalası oluşturacaktır'
20.000 TL Fırsatını Kaçırma!
20.000 TL Fırsatını Kaçırma!
Sponsorlu İçerik
Okullarda ücretsiz yemek kapsamı genişliyor
Okullarda ücretsiz yemek kapsamı genişliyor
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 20 gözaltı
'Cinsel istismar' soruşturmalarını 'medya iletişim büroları' bilgilendirecek
'Cinsel istismar' soruşturmalarını 'medya iletişim büroları' bilgilendirecek
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
Yurt içi piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı
YSK'da 5 üyenin süresi doluyor! 2023 seçimlerini yeni başkan yönetecek
YSK'da 5 üyenin süresi doluyor! 2023 seçimlerini yeni başkan yönetecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı 171 sözleşmeli personel alacak
Türkiye Kamu-Sen memurlar için ek zam talep etti
Türkiye Kamu-Sen memurlar için ek zam talep etti
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Beştepe'de asgari ücret görüşmesi
Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
Erdoğan: Sanatçılarımızın kadroya geçişleriyle ilgili adımları attık
Gözler yeni asgari ücret rakamında
Gözler yeni asgari ücret rakamında
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
İşte ödenecek en düşük ve en yüksek MTV tutarları
İşte ödenecek en düşük ve en yüksek MTV tutarları
Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım
Hastane randevusunu iptal etmeyene yaptırım
Zincir market soruşturmasında 13 tedarikçiye para cezası
Zincir market soruşturmasında 13 tedarikçiye para cezası
Barolar sistemi kapattı, vatandaş mağdur oldu
Barolar sistemi kapattı, vatandaş mağdur oldu
MB'den yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım
MB'den yurt dışına para transferlerinde şeffaflığı güçlendirecek adım
Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı
Meclis'ten tatil kararı: EYT 2023'e kaldı
Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu aşağı doğru kırdık
Bakan Nebati: Enflasyonun boynunu aşağı doğru kırdık
Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Erdoğan'dan 9 bin TL talebine yanıt: Herkesin her söylediği ile adım atamayız
Erdoğan'dan 9 bin TL talebine yanıt: Herkesin her söylediği ile adım atamayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın asgari ücreti açıklayacağız!
Devlet korumasındaki gençler törenle kamuya atanacak
Devlet korumasındaki gençler törenle kamuya atanacak
'Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor'
'Yükseköğretim mezunu kadınlar 1,7 kat fazla gelir elde ediyor'
Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Araç sahipleri ne kadar MTV ödeyecek?
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 50 uzman yardımcısı alacak
Altının gram fiyatı 1.088 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.088 lira seviyesinden işlem görüyor
Almanya'da KHK dönemi! Darbe korkusu harekete geçirdi
Almanya'da KHK dönemi! Darbe korkusu harekete geçirdi
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' teklifi TBMM Genel Kurulunda
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 12:27, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 13:44
Yazdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti kamuoyuna duyurdu.

Açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Bize düşen görev milletimiz için hakkaniyetli sonucun ortaya çıkmasını sağlamaktır. Ne emekçilerimizin hakkının yenmesine ne de işverene altından kalkamayacakları bir yükün altına sokmak isteriz. Uzlaşma için samimi gayret sarf ettik.

Uzlaşma sağlanamadı

Çalışan ve işveren tarafı ortak rakam üzerine anlaşamadı. Taraflardan biri katılmadı ama asgari ücreti ortada bırakamazdık. Geçmişte de hükümetçe sonuçlandırılan asgari ücret vardır.

Türkiye'de büyüme gayretlerinin en büyüğünün çalışma hayatında aldığımız bir gerçektir. Asgari ücreti açıkladıktan sonra memur ve emekli maaşlarında artış da bu şekilde tespit edilecek.

Ülkemizde 2002 yılında 184 lira olan asgari ücret bizim dönemimizde reel olarak yüzde 142 oranında artmıştır. Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 50 oranında artış yapılmıştı. Gelir ve damga vergisi de kaldırılmıştı. Ara zamla asgari ücret 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı.

Hem hakları koruyan hem denge gözeten bir yol izliyoruz. Biz hassasız, enflasyon rakamlarının düşüşüne şahitlik edeceğiz. Ülkemizdeki her vatandaşımız planını bu hedefe göre yapmasını bekliyoruz.

Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak yine asgari ücrette ara düzenleme yapmaktan da çekinmeyiz. Biz, milletimizle birlikte varız. Asgari ücretle ilgili adımları da bu hissiyatla atıcaz.

Asgari ücret net 8 bin 500 lira oldu

Şimdi sizlerle önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Net asgari ücret 2023 yılında inşallah 8 bin 500 lira olarak aramızda mutabık kaldık. Bu asgari ücretin öyle ki tabii işverene yansıması olduğu gibi bize de yansıması var. Bütün yansımaları düşünerek bu adımı attık.

Böylece asgari ücrette geçtiğimiz yılın ocak ayına göre yüzde 94 temmuz ayına göre yüzde 50 oranında artış sağlanmış, yıllık ortalama artış oranı yüzde 70'in üzerinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışan ve işverenlerimiz başta olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde Komisyon başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
TÜİK, sürdürülebilir kalkınma göstergelerini hazırladığı internet sitesinden duyuracak
TÜİK, sürdürülebilir kalkınma göstergelerini hazırladığı internet sitesinden duyuracak
Uzmanlardan yılbaşı alışverişlerinde mağdur olmamaları için tüketicilere uyarılar
Uzmanlardan yılbaşı alışverişlerinde mağdur olmamaları için tüketicilere uyarılar
TÜRİB'de işlem yapılabilmeye ilişkin süre uzatıldı
TÜRİB'de işlem yapılabilmeye ilişkin süre uzatıldı
Bakan Nebati: KGF için takvim netleşti
Bakan Nebati: KGF için takvim netleşti
'13 ayrı 'topla-dağıt karteli' dediğimiz tipte kartel yapılanması olduğunu gördük'
'13 ayrı 'topla-dağıt karteli' dediğimiz tipte kartel yapılanması olduğunu gördük'

Bu Habere Tepkiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücreti açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini açıkladı.
MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan 2 davada karar

07/09/2013 gün ve 28758 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine açılan davalardan 2 tanesinde Danıştay 8. Dairesi kararını verdi.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

Kariyer öğretmenlik tazminatları için Cumhurbaşkanlığı kararı bekleniyor

MEB kariyer basamağı sistemini tamamladı. Kazanılmış hak oluştu. Ücret için Cumhurbaşkanı Kararı Bekleniyor
Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?

Kaymakam özel öğretim kurumlarında görev yapan yönetici ve personelin görevine son verebilir mi?
Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Sözleşme yenilememe de 'idarenin takdir hakkına' ilişkin İDDK'dan bir karar daha

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'nda sözleşmeli uzman erbaş olarak görev yapmakta iken sözleşme süresinin 24/04/2018 tarihinde dolacağından dolayı 12/01/2018 tarihinde yapılan sözleşme süresinin iki yıl daha uzatılması talebinin, uygun görülmeyerek sözleşme yenilememe suretiyle sözleşmenin feshine ilişkin işlemi hukuka uygun buldu
Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

Hangi statüden daha erken emeklilik hakkı kazanılır?

İşçi veya memur statüsünden emeklilik şartlarının hesaplanması farklıdır, işçi statüsünden emeklilik daha erken kazanılır. Ancak, bu belirleme kişilerin göreve başlangıç tarihine göre de değişebilir.
PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

PMYO'dan eski arkadaşına bilgi sızdıran polis meslekten ihraç edildi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev yaptığı dönemde işlediği fiilden dolayı Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü'nün 8/13. maddesi uyarınca "meslekten çıkarma" cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemi hukuka uygun buldu.
YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

YSK Başkanı tepkilere cevap verdi ama neden konuştuğunu açıklamadı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Muharrem Akkaya'nın, bir gazeteciye verdiği mülakatta "İmamoğlu adayken, cezası kesinleşirse seçilse bile mazbatası verilmez, seçim yenilenir" şeklinde cevap vermesi tartışma çıkardı. Kurul halinde verilecek bir konuda, Ocak ayında görevi sona erecek bir başkan tarafından tek başına kamuoyuna açıklama yapılması yanlış bulundu. Başkan Akkaya gelen eleştiriler sonrasında ise "Ben kanunu hatırlattım" dedi.
36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

36 saat ders okutan sınıf öğretmeni halk eğim kursundan kaç saat ek ders ücreti alabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı, İlkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve normal müfredat kapsamında haftada 30 saat, destek eğitim odasında haftada 6 saat olmak üzere toplam haftada 36 saat ders okutan öğretmenin halk eğitimi merkezinde açılan zeka oyunları başlangıç kursunda haftada kaç saate kadar daha ders okutabileceğine dair görüş yazısı yayımladı.
Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

Öğretmenler yiyecek yardımından faydalanabilirler mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, okul ve kurumlarda görev yapan personellerin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği'ne göre yemek yardımından yararlanıp yararlanmayacağına dair görüş yazısı yayımladı.
İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak

İstanbul Sancaktepe Belediyesi 25 zabıta memuru alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

Ergün Atalay: Asgri ücret teklifimiz 9 bin lira

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜRK-İş'in resmi teklifi 9 bin liradır. Verirlerse imzalarız, vermezlerse imzalamayız. dedi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısının ardından açıklama yaptı.
İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 68 memur alacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak 2023.
Filiz Akın'dan korkutan haber!

Filiz Akın'dan korkutan haber!

Türk sinemasının önemli isimlerinden biri olan usta sanatçı Filiz Akın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi korkuttu. Vücudundan şüpheli bir doku alınan Akın, sağlık durumu hakkında bilgi verdi.