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Türk Profesör çalışmalarıyla Web Of Science veri tabanında ilk sırada

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öğretim üyesi Prof. Dr. Özcan Erel Çalışmalarıyla Web Of Science Veri Tabanına göre tüm dünya üniversiteleri arasında alanında birinci oldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 13:44, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 13:46
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Türk Profesör çalışmalarıyla Web Of Science veri tabanında ilk sırada

ABD'deki Stanford Üniversitesi koordinatörlüğünde yürütülen "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesinde en üst sıralarda yer alan Türk bilim insanı Prof. Dr. Özcan Erel Teknopark Ankara'da İnnov EREL AR-GE şirketini kurarak dünyada standartlarında araştırma kitleri üretmektedir.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) asli üyesi olan Prof. Dr. Özcan Erel, Tyol ve Disülfit'i ölçen bir kit geliştirerek Türk bilim insanlarının önde ve öncü olmaları için maddi karşılığı yaklaşık 1.500.000 USD olan 200.000'i aşkın testi karşılıksız olarak AYBÜ ve Türkiye'deki araştırmacılara bilimsel araştırma desteği olarak verdi. . Biyokimya alanındaki gelişmelerin neden yakından takip edilmesi gerektiğini anlatan Erel, Türkiye'nin bu alanda söz sahibi olması için tüm araştırmacılara ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade etti.

AYBÜ Tıp Fakültesi Biyokimya alanında öğretim üyesi olan Özcan Erel'iinü geliştirdiği biyokimya test ölçüm yöntemleri tüm dünyada kullanılmakta ve aynı zamanda 20'den fazla ülkeye ihraç edilmektedir. Erel ayrıca ABD merkezli The Eleventh John M. Kinney International Award, TÜBİTAK ve Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri sahibidir.

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