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'Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek terör örgütlerini üzerimize salıyor'

"Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işlemeyecektir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 14:27, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 14:28
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'Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek terör örgütlerini üzerimize salıyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri hortlatma peşinde koşsa da bu senaryo artık işlemeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Bitlis Çayı Viyadüğü'nün şehre kazandırılmasında emeği geçen kurumları tebrik etti.

Bitlis'in kuzey ve güney istikametindeki ulaşımı sağlayan Baykan Yolu'nun 45,5 kilometrelik kısmının bölünmüş yol olarak daha önce tamamlandığını hatırlatan Erdoğan, bugün açılışı yapılan viyadük sayesinde Bitlis-Baykan arasındaki ulaşımın en sıkıntılı kısımlarından birinin daha çözüldüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce kullanılan güzergahın heyelan sebebiyle güvenli ve kesintisiz ulaşıma imkan vermediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"İnşallah son 4,5 kilometrelik kısmını da önümüzdeki yıl bitirerek toplamda 50 kilometrelik bu projeyi bölgenin ekonomik gelişimine ciddi bir katkı sağlayacak şekilde bütünüyle hizmete sunacağız. Ülkemizin Gürbulak, Kapıköy, Esendere, Habur gibi önemli sınır kapılarına giden önemli ana güzergahı durumundaki bu yolun bitmesi Bitlis ile birlikte tüm bölgeyi rahatlatacaktır. Anadolu'nun kadim bir yerleşim yeri olan Bitlis, bu bölünmüş yolun sağladığı hızlı ve konforlu ulaşımla hak ettiği ekonomik ve sosyal gelişme seviyesine bir adım daha yaklaşacaktır. Terörün gölgesini şehrimizin üzerinden uzaklaştırarak nasıl güvenliği ve huzuru tesis ettiysek bu tür altyapı yatırımlarıyla kalkınma hedeflerinin önündeki engelleri de ortadan kaldırıyoruz."

Türkiye'nin gündemi gibi Bitlis'in de gündeminin artık gelişen üretim, artan istihdam, yükselen refah etrafında şekilleneceğini ifade eden Erdoğan, "Her ne kadar birileri hala sınırlarımızı taciz ederek, terör örgütlerini üzerimize salarak eski günleri yeniden hortlatma peşinde koşsa da Allah'ın izniyle bu senaryo artık işlemeyecektir." dedi.

- "Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'yla zirveye çıkartmakta kararlıyız"

Erdoğan, Türk milletinin yaşadığı kayıpları, acıları, sefaleti asla unutmayacağını ve milletin terör yandaşlarına kesinlikle geçit vermeyeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız demokrasi ve kalkınma altyapısını daha büyük atılımların başlangıcı haline dönüştürmek için Türkiye Yüzyılı'nı başlatıyoruz. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan enerjiye, sanayiden tarıma her alanda ülkemizin bugün geldiği seviye istikbalimize umutla bakmamızı temin ediyor. Hizmete açtığımız her yatırımı evlatlarımıza bırakacağımız büyük ve güçlü Türkiye'nin yeni bir tuğlası olarak görüyoruz. Yıllarca suni kavgalar ve çekişmelerle bu ülkenin vaktini ve enerjisini heba edenlere inat eser ve hizmet çıtasını sürekli daha yukarıya taşıyoruz. Ülkemizi kendi sorunlarını çözmüş olarak önce bölgesel liderliğe yükselttik, şimdi de küresel öncülüğe çıkartıyoruz. Dünyada yaşanan her kriz bu vasfımızı daha da güçlendiriyor, daha da derinleştiriyor. Siyasi, diplomatik ve güvenlik başarıları yanında yatırımla, istihdamla, üretimle, ihracatla büyüttüğümüz ülkemizi Türkiye Yüzyılı'yla zirveye çıkartmakta kararlıyız."

Kalkınmanın temel şartı olan ulaştırma yatırımlarının her zaman önceliklerinin başında yer aldığını belirten Erdoğan, sadece son 3 ayda hizmete sunulan ulaştırma yatırımlarını anlattı.

Erdoğan, şunları söyledi:

"Son 3 ayda Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını, Çanakkale Küçükkuyu-Ayvacık yolu, Assos ve Troya tünellerini, Malatya Hekimhan yolunu, Diyarbakır güneybatı çevre yolunu, Togg fabrika yollarını, Gaziantep Gazirayı, Batman Hasankeyf Tüneli'ni, Artvin Yeni Yusufeli yolları ve tünellerini, Konya Eğiste Hadimi viyadüğünü, Ağrı-Tutak-Hamur-Patnos bölünmüş yolunu, Şanlıurfa kuzeybatı çevre yolunu, Samsun Kavak Asarcık yolunu, Mardin'de Midyat şehir geçişi ve Nusaybin yolunu, Mardin'de Kızıltepe köprülü kavşağı ile Derik şehir geçişi ve Kızıltepe yolunu hizmete açtık. Bugün de Bitlis çayı viyadüğü ve bağlantı yollarını bu eser kervanına dahil ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek aylar boyunca pek çok yatırımı hizmete açmayı sürdüreceklerini belirterek, viyadüğün ve bağlantı yollarının hayırlı olmasını diledi.

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