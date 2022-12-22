Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, 'İlk 100 Gün İcraat Programı'nı açıkladı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara gelmeleri durumunda uygulamaya koyacakları "İlk 100 Gün İcraat Programı"nı açıkladı.

Fatih Erbakan, Merter'de bir otelde düzenlenen basın toplantısında, ekonomi, siyaset, eğitim, hukuk, sağlık ve dış politika gibi temel başlıklarda projeler ve stratejilerin yer aldığı "İlk 100 Gün İcraat Programı"na ilişkin bilgi verdi.

İktidara geldiklerinde öncelikle ekonomiye ağırlık vereceklerini, ekonomide dengeli bir politika ve artı değeri yüksek ürünlerin üretimi ile ihracatına yönelik politikalar izleyeceklerini belirten Erbakan, "Yeniden Refah AR-GE birimimiz, borçlanmadan 150 milyar dolar getirecek kaynakları tek tek açıkladı. 150 milyar dolar, bugünün parası ile 2,8 trilyon lira eder. 2023 yılında faize ödenecek para 565 milyar lira. Bu paralar hazinemizde kalacak. Nasıl? Denk bütçe yaparak, havuz sistemini yeniden tesis ederek ve böylelikle bir kuruş borçlanmayarak." dedi.

Erbakan, teknolojiye yönelik yatırımların artırılacağını aktararak, "Dışa bağımlı olduğumuz hammadde ve ara mamulleri üretmek isteyen yatırımcılarımız teşvik edilecek, yerli üretimde yüzde 82 düzeyinde olan ithalata bağımlılığa son verilecektir. Sanayimiz için gerekli olan ve en çok ithal ettiğimiz ilk 100 ürünün ülkemizde üretimi için devlet-özel sektör ortaklığıyla kolları sıvayacağız. Ülkemizin yer altı zenginliklerinin yurt dışına hammadde olarak satışı zorlaştırılacak. Bu kaynaklar zenginleştirilerek katma değerli olarak satılacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vergilerle ilgili de çalışmalar yapacaklarını anlatan Erbakan, iş yeri kiralamalarında stopaj uygulamasını kaldıracaklarını, araç alımında ödenen vergilerin araç bedelinin yarısını geçmeyecek şekilde olacağını ve damga vergisinin kaldırılacağını söyledi.

- "Kenevir ekimini çok geniş bir şekilde uygulayacağız"

Tarımla ilgili hayata geçirecekleri politikalara da değinen Erbakan, Milli Görüş iktidarında borç ve faize dayalı ekonomik modelin terk edileceğini, bunun yerine üretim, istihdam ve ihracata dayalı ekonomik modele geçileceğini kaydetti.

Erbakan, tarımda tüm kotaları kaldıracaklarını, tarım ürünlerine en yüksek taban fiyatlarını vereceklerini vurgulayarak, "Tarımda ve hayvancılıkta kullanılan elektrik ve mazottaki vergileri kaldıracağız. Tüm girdileri devlet olarak sübvanse edeceğiz. Çiftçimizin Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası borçlarının faizleri silinecek, yeni dönemde çiftçimiz faizsiz kredilerle desteklenecek." dedi.

Kenevir ekimini devlet kontrolünde çok geniş bir şekilde uygulayacaklarını dile getiren Erbakan, "Bir dönüm kenevir 25 dönüm orman kadar oksijen üretiyor, 4 dönüm ağaca eş kağıt çıkarıyor. Ayrıca petrokimya ürünlerinde petrole alternatif hammadde olarak kullanılıyor. İlaç ve kozmetik sanayide çok yaygın şekilde kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, "Asgari ücretten, temel gıda ürünlerinden hiçbir vergi almayacağız. Köprü ve otoyol ücretlerini gelir gelmez yüzde 50 indireceğiz. Özellikle lojistik firmaları, nakliye maliyetleri için önemli. Elektrik faturalarında elektrik harcaması dışındaki yükler, kayıp-kaçak, sayaç okuma bedeli kaldırılacak." diye konuştu.

LGBT dernekleriyle ilgili de çalışma yapacaklarını dile getiren Erbakan, "Biz elimizdeki tüm hukuki enstrümanları kullanarak LBGT derneklerini kapatacağız." açıklamasında bulundu.