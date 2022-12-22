Karabük'te FETÖ hükümlüsü 2 kişi özel ekip tarafından yakaladı
Karabük'te, FETÖ üyesi olmaktan hükümlü 2 kişi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 15:25, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 15:26
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan özel ekiplerce, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürütüldü.
Ekiplerce, FETÖ bünyesinde aktif faaliyet yürüten ve terör örgütü üyesi oldukları için haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İşlemleri tamamlanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız