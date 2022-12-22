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Bakan Kurum'dan 'orta ve orta üst gelir grubu için konut projesi' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "(Orta ve orta üst gelir grubu için konut projesi) Bu konut hamlemizin detaylarını tamamladık. İnşallah 2023'ün başı itibarıyla aziz milletimizle paylaşacağız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Aralık 2022 15:40, Son Güncelleme : 22 Aralık 2022 15:42
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Bakan Kurum'dan 'orta ve orta üst gelir grubu için konut projesi' açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ATO Congresium'da düzenlenen "İmkon Yapı ve İnovasyon Zirve Programı"nda yaptığı konuşmada, tüm dünyada sosyal devlet anlayışının rafa kalktığını, ülkelerin kendi ekonomilerini çevirmekle uğraştığını ve enflasyonla mücadele ettiğini belirterek, bugün dünyada Türk müteahhitlerinin en ön sıralarda yer aldığını, Türkiye'den 44 müteaahhidin dünyanın pek çok noktasında önemli projelere imza attığını söyledi.

Kurum, inşaat sektörünün gayrisafi yurt içi hasıladaki doğrudan payının yüzde 7 olduğunu, dolaylı payı eklendiğinde bu rakamın çok daha yükseldiğini ifade ederek, sektörün 250 alt sektörü etkilediğini ve ekonomiye, kalkınmaya katkı sağladığını vurguladı.

Her zaman inşaat ve gayrimenkul sektörünün ülke ekonomisinin lokomotifi olduğunu dile getiren Kurum, ülkenin 20 yıldır kalkınmasına destek olan inşaat sektörünün yanında olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Bakan Kurum, 2019'da yaptıkları düzenlemeyle 127 bin müteahhidi sınıflandırdıklarını ve ciro şartları ve ortaklık yapılarında kolaylıklar gibi önemli imkanlar getirdiklerini ifade etti.

- Türkiye Mekansal Strateji Planı Şubat'ta açıklanıyor

Kurum, 4 yıl önce başlattıkları Türkiye Mekansal Strateji Planı çalışmasında sona geldiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye Mekansal Strateji Planımızı tüm bakanlıklarımız, belediyelerimiz, STK'larımız, meslek odalarımızın görüşleri çerçevesinde İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğiyle hazırladık. Önümüzdeki şubat ayında da kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye Mekansal Strateji Planı 2053 vizyonu iklim değişikliğiyle ilgili hedeflerimizi içeriyor. Bu plan ülkemizin 50 yılını, şehirlerimizin kalkınmasını, ekonomimizin ilk 10 ekonomi arasına girmesini sağlayacak ve yatırımların doğru alanlarda, doğru yerlerde yapılmasını öngörecek, yaşanabilir, yenilikçi, dayanıklı ve sürdürülebilir olacak."

- "Bugüne kadar 3,2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık"

Kurum, Türkiye'nin muhteşem bir coğrafyası olduğunu ama pek çok zorlukla da mücadele edildiğini, bu zorlukların başında da depremin geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattıkları kentsel dönüşüm seferberliğini kararlılıkla sürdürdüklerini ifade eden Kurum, "Depremle mücadele terörle mücadele kadar önemlidir. Biz bu konuyu siyaset üstü görüyoruz." dedi.

Bugüne kadar 3,2 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını aktaran Kurum, "13 milyon vatandaşımızı güvenli, sağlıklı, iklim dostu konutlara yerleştirdik. Şu anda halihazırda deprem dönüşümüne girmesi gereken konutlarımızla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hedefimiz 2035 yılına kadar dönüşüme girmemiş hiçbir alan kalmasın istiyoruz." diye konuştu.

- Kamu binalarında enerjide 115 milyonluk tasarruf

Kurum, Dünya Bankası kredisiyle yürütülen Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) projesi kapsamında 2020'den bu yana kamu binalarında enerji tüketimini ve karbon emisyonunu azaltmak için önemli çalışmalar başlattıklarını belirtti.

Bakan Kurum, "Bu projemizle 81 ilimizde yer alan kamu yapılarımızın enerji etüdünün projelendirilmesi, uygulaması ve enerji sürekliliğinin izlenmesi de dahil tüm teknik çalışmaları yaptık. Bugüne kadar 565 kamu binasında enerji verimliliği projesini başlattık. Bu binalarımızda ortalama yüzde 46 enerji verimliliği sağladık. Bugüne kadar da 115 milyon liralık tasarruf ettik." bilgisini verdi. Kurum, bu projeyi 2 yılda tamamlamayı hedeflediklerini bildirdi.

- Sosyal konutta 2023 Mart ayında kuralar tamamlanacak

Türk kültüründe eve sadece barınma ihtiyacını karşılayan yer olarak bakılmadığını, evin "ocak, aş, gelenek, kültür, aile" anlamına da geldiğini anlatan Kurum, "20 yılda TOKİ Başkanlığımızla 1 milyon 170 bin sosyal konut ürettik, üretmeye de devam ediyoruz. Şu an 81 ilimizde tam 750 şantiyemiz var. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. Halihazırda 138 bin konut ve projenin inşasına hızla devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi ile Türkiye'de yeni bir dönemi başlattıklarını, projeye 8 milyonu aşkın başvuru yapıldığını bildiren Kurum, 5 milyon 135 bin başvurunun kuraya katılmaya hak kazandığını söyledi.

Kurum, 45 ilde kuraların tamamladığını belirterek, "Sosyal konut projemiz kapsamında 2023 Mart ayına kadar tüm illerimizde kuralarımızı tamamlayacağız. Hızımızı kesmeden, en geç 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." dedi.

Bu projenin ikinci etabının da olacağını söyleyen Kurum, bu yatırımların 900 milyar lirayı aşan yatırım bedeliyle inşaat ve gayrimenkul sektörünün gücüne güç kattığını belirtti.

- Orta gelir grubuna yönelik konutlar 2023 yılı başında açıklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yürüttüğümüz orta ve orta üste hitaben bir projemiz var. Bu proje kapsamında sizlerin de sorun yaşadığı, tüketicilerin ev alırken kullanacakları konut kredilerine ilişkin uzun zamandır bir çalışma yapıyoruz. Bir taraftan konut arzını artıralım, yüklenicilerimiz, geliştiricilerimiz yeni projeleri yapsınlar, diğer taraftan da evini yeni alacak kardeşlerimize, orta gelire Ankara, İstanbul, İzmir'de yaşayan memur kardeşlerimize bu imkanı tanıyalım istiyoruz. Bu konut hamlemimizin detaylarını tamamladık. İnşallah 2023'ün başı itibarıyla aziz milletimizle paylaşacağız ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına hız kesmeden destek olmaya devam edeceğiz."

Konuşmasının ardından Bakan Kurum, inşaat firmalarının projelerini tanıttığı stantları ziyaret etti.

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